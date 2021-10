Lahden Renkomäen Alko muuttaa Launeelle

Renkomäen myymälän ollessa suljettuna asiakkaita palvelevat Lahden kahdeksan muuta myymälää. Alkossa tarkastellaan liikepaikkojen muutostarpeita säännöllisesti kysynnän ja asiakasvirtojen muutosten pohjalta.

”Liikepaikan valinnassa pyrimme valitsemaan aina parhaan sijainnin asiakaspalvelun näkökulmasta. Tärkeitä seikkoja ovat esimerkiksi riittävä määrä pysäköintipaikkoja sekä muiden palveluiden läheisyys. Haluamme jatkossakin tarjota mahdollisimman sujuvan ja vaivattoman asiakaspalvelukokemuksen. Sama tuttu henkilöstömme jatkaa uudessa myymälässä”, kertoo palvelujohtaja Pirjo Hirvonen.

Valikoimassa huomioidaan paikallinen kysyntä

Uusi Launeen myymälä on kooltaan 125 neliötä. Valikoima koostuu noin 500 tuotteesta, joita viinejä on noin 300, panimotuotteita noin 50, väkeviä noin 130 ja alkoholittomia juomia noin 20. Valikoimassa painotetaan erityisesti viinejä. Launeen myymälän valikoima vaihtuu aiempaa myymälää nopeammin, jolloin asiakastoiveita pystytään huomioimaan erityisen hyvin.

”Meillä myymälät päättävät noin kolmanneksen valikoimastaan itse vastaten paikalliseen kysyntään. Loput tuotteista valikoituvat valtakunnallisen asiakaskysynnän perusteella. Seuraamme aktiivisesti trendejä ja asiakkaiden esittämiä toiveita, kun suunnittelemme myymälän valikoimaa. Uudessa myymälässämme valikoimassa painottuvat suosituimmat tuotteet sekä mielenkiintoinen vaihtuva valikoima sesongin ruokiin sopivia viinejä ja oluita”, kertoo palvelupäällikkö Heikki Halla.

Kasvava verkkokauppa täydentää myymäläverkostoa

Verkkokauppatilaaminen on Pirjo Hirvosen mukaan jatkanut kasvuaan tänä vuonna.

”Alkon verkkokauppatilaukset ovat lähes kaksinkertaistuneet vuoden alusta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, niin valtakunnallisesti kuin Päijät-Hämeessä. Verkkokauppa ja digitaaliset palvelumme täydentävät myymälöidemme tarjoamaa palvelua. Verkkokauppatilauksen voi tehdä myös Alkossa myyjän avustuksella.”

Verkkokauppa-asiointi sopii monelle, koska se säästää aikaa ja verkosta voi tilata tuotteita rauhassa omaan tahtiin Alkon mobiilisovelluksen tai verkkosivun kautta. Asiakkaat myös arvostavat verkkokaupan laajaa valikoimaa, joka kattaa kaikki Alkon yli 11 000 tuotetta.

Päijät-Hämeessä ostetaan Vihreän valinnan tuotteita

Alkon Vihreä valinta -merkintöjen joukossa on symboli nimeltään Ympäristövastuullinen pakkaus. Merkinnän saadakseen pakkauksen tulee olla ympäristösertifioitu tai alkuperäsertifioitua kierrätysmateriaalia.

”Päijät-Hämeessä Vihreän valinnan tuote päätyy asiakkaan ostoskoriin noin joka kolmannen tuotteen kohdalla. Kun viiniä on tarkoitus säilyttää pitkään, lasinen viinipullo on vaihtoehdoista paras. Suhteellisen pian nautittaville tuotteille sopivat muutkin pakkausmateriaalit”, Pirjo Hirvonen kertoo.

Juomapakkauksella ja sen valmistamisella on merkittävä osuus juoman hiilijalanjäljestä. Viinillä se on jopa 46 prosenttia tuotteen ympäristövaikutuksista. Alkon tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä pienentää juomapakkausten ilmastovaikutuksia 50 prosentilla verrattuna vuoden 2020 tilanteeseen.

Lisätiedot

Etelä-Suomen palvelujohtaja Pirjo Hirvonen, p. 020 711 6501, pirjo.m.hirvonen@alko.fi

Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi