Lahden Seurahuone laajenee Sokoksen 3. kerrokseen

Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone jatkaa kasvuaan: arvostetun hotellin majoituskapasiteettia laajennetaan vuonna 2021 rakentamalla Sokos Lahden 3. kerrokseen 50 uutta huonetta. Osuuskauppa Hämeenmaa investoi laajennukseen 10 miljoonaa euroa.

– Investoinnilla on suuri merkitys paitsi Seurahuoneelle, myös Lahden keskustalle ja sen matkailu- ja ravintolakaupalle, Hämeenmaan majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Lari Rusila toteaa.

Uudet hotellihuoneet vievät vierailijansa todelliselle elämysmatkalle. Tyylikkäät ja yksilölliset huoneet ovat kaikkea muuta kuin mitä hotellihuoneilta on totuttu odottamaan.

– Olen onnesta soikeana! Vihdoin pääsemme käynnistämään hankkeen, Seurahuoneen hotellinjohtaja Marika Haavisto hehkuttaa.

Lahden Seurahuoneella on pitkä historia ja monta upeaa tarinaa kerrottavanaan. Kansainvälisesti arvostettu hotelli valittiin vuoden 2015 Euroopan parhaaksi kaupunkihotelliksi World Luxury Hotel Award -gaalassa.

– Seurahuone on tehnyt viime vuosina upeaa työtä, ja myös matkailu Päijät-Hämeeseen on lisääntynyt alueellisen osaamisen ja yhteistyön tuloksena. Uskomme Seurahuoneen kasvutarinan – samoin kuin Lahden kaupungin vetovoiman ja tapahtumien kasvun – jatkuvan. Siltahankkeen eteneminen on tärkeää jatkokehittämisen vuoksi, sanoo Rusila.

Lahden Aleksanterinkadun ylittävästä, Seurahuoneen ja Sokoksen yhdistävästä sillasta ei ole vielä tehty päätöksiä. Kaava ja sillan ideakilpailu ovat työn alla.

Vuoden päästä valmista

Uusien lämpöä ja kodikkuutta huokuvien hotellihuoneiden rakentaminen aloitetaan heti maaliskuussa.

– Tähtäämme siihen, että saamme avattua Sokoksen kolmannen kerroksen huoneet vuoden 2021 Salpausselän kisoihin mennessä, kertoo Rusila.

Hotellihuoneita rakennetaan kaikkiaan 50. Niistä tehdään tavallista isompia ja korkeampia, ja huoneista 15 asettuu kahteen kerrokseen. Kaksikerroksisten hotellihuoneiden koko on keskimäärin 50 neliömetriä.

– Kaksikerroksisiin huoneisiin tulee aitoa tiiliseinää. Lisäksi osaan uusista hotellihuoneista rakennetaan sauna, ja teemme myös naisten ja miesten tilaussaunat, Haavisto sanoo.

Muutamasta uudesta huoneesta tehdään niin sanotusti jenkkityylinen. Vahvimmin jenkkiteema näkyy king size -sängyissä, joista ei leveyttä puutu.

– Huoneet ovat hyvin monikäyttöisiä ja sopivat erilaisille seurueille: pareille, perheille, työmatkaajille, ystäväporukoille, arvovieraille…, Marika Haavisto mainitsee.

Huoneiden sisustuksessa käytetään pääasiassa samoja lämpimiä värisävyjä kuin Seurahuoneen alkuvuonna 2020 valmistuneissa ja myöhemmin keväällä valmistuvissa hotellihuoneissa. Aleksanterinkadulle avautuvat ovaali-ikkunat tuovat huoneisiin valoa ja tilan tuntua. Kylpyhuoneissa lämpöä luo puumateriaali, jota käytetään esimerkiksi käsienpesualtaissa.

Sokos-tavaratalon kolmanteen kerrokseen rakennetaan myös sisäpuutarha kattoikkunoineen. Puutarhan ympärille rakennetaan kymmenkunta huonetta, joista jokaisessa on pieni terassi.

– Hyödynnämme tilan pohjan ja korkeuden luovalla tavalla. Lopputuloksena on hotellihuoneita, joita ei löydy koko Suomesta, tietää Lari Rusila.

Harvassa ovat nekin hotellihuoneet, joista vieraat pääsevät lähes suoraan tavaratalo-ostoksille – ei tarvitse kuin siirtyä yksi kerros alaspäin.