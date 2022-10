Lahden Seurahuoneelle kansainvälistä suitsutusta: palkittiin Euroopan vastuullisimpana hotellina arvostetussa luksushotellikilpailussa

World Luxury Hotel Awards myöntää vuosittain tunnustuksia maittain, maanosittain ja maailmanlaajuisesti. Voittajat valitaan joka vuosi hotelliasiakkaiden ehdottamien hotellien joukosta. Tänä vuonna ehdolla oli noin kaksituhatta hotellia ja lomakohdetta.

Kilpailuun valittavien hotellien ja lomakohteiden tulee täyttää kriteerit erinomaisista puitteista ja palvelun huippuosaamisesta. Nämä teemat ovatkin Lahden Seurahuoneen ytimessä. Hotelli on tarjonnut vierailleen elämyksiä, ensiluokkaista palvelua sekä ylelliset puitteet jo yli vuosisadan ajan. Uusimpana tulokkaana Lahden Seurahuoneelle valmistui vuonna 2021 ”kätkettynä aarteena” tunnettu Loft House. Se tarjoaa hotellimajoittujille hulppeat puitteet designhuoneineen, sisäpuutarhoineen ja loungealueineen ja edustaa ainutlaatuista hotellimajoitusta, jollaista ei muualta Suomesta löydy.

Vastuullisuuslupaukset lunastetaan arjen tekoina

Hotellin iskulause kuuluu ”Hienot hetket eivät ole sattumaa”. Se tarkoittaa, että Lahden Seurahuoneella vieraiden vierailuista suunnitellaan ja tehdään ikimuistoisia eri keinoin tietoisesti, tänä päivänä lähes sadan työntekijän voimin. Yksi merkittävä osa positiivista asiakaskokemusta on, kuinka vastuullisesti palveluntarjoaja toimii. Lahden Seurahuoneella vastuullisuus on yksi ydinarvoista ja siten vahvasti kaiken toiminnan keskiössä. Lupaukset lunastetaan esimerkiksi suosimalla lähellä tuotettuja sekä sesongin mukaisia raaka-aineita menuissa, seuraamalla tarkasti hotellin lämmitys-, vesi- ja energiankulutusta sekä suosimalla kierrätysmateriaaleja ja muita ekologisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi Loft Housen kylpyhuoneiden puukomposiittikalusteet on valmistettu Suomen metsien puusta.

Lahden Seurahuoneelle on myönnetty kansainvälinen ympäristömerkki Green Key sekä Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -merkki. Tunnustuksen saaneet yritykset täyttävät matkailua edistävän Visit Finlandin luoman kriteeristön, joka huomioi niin taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen kuin kulttuurisenkin kestävyyden. Nyt pokattuLuxury Sustainable Hotel-palkinto World Luxury Hotel Award-gaalassa täydentää vastuullisuustunnustuskokoelmaa.

- Meille on kunnia-asia, että saimme tällaisen kansainvälisen tunnustuksen ja että hotellimme palkittiin nimenomaan vastullisuuskategoriassa, vieläpä Lahden Seurahuoneen juhlavuonna. Suuri kiitos koko henkilökunnallemme, iloitsee hotellijohtaja Marika Haavisto.

Lahden Seurahuoneen nyt saama tunnustus ei ollut ensimmäinen laatuaan, sillä hotelli palkittiin World Luxury Hotel Award-gaalassa vuonna 2015 Euroopan parhaana kaupunkihotellina. Lisäksi Hämeenlinnassa sijaitseva Original Sokos Hotel Vaakuna palkittiin vuonna 2017 Suomen paras järvihotelli –tunnustuksella.

Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneen lisäksi S-ryhmästä palkittiin myös kolme muuta hotellia omissa kategorioissaan.

