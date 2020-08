Lahden suurmäessä järjestetyssä Red Bull 400 juoksukilpailussa rikottiin ennätyksiä

Red Bull 400 juoksukilpailu järjestettiin Lahden suurmäessä lauantaina 29.8. Kilpailuun ilmoittautui yhteensä noin 1300 kuntoilijaa ja urheilijaa, jotka lähtivät haastamaan itseään ja valloittamaan legendaarista Lahden suurmäkeä. Miesten kisan voitti suunnistaja Tuomo Lahtinen ja naisten sarjassa voiton nappasi kestävyysjuoksija Laura Manninen.

Kolmatta kertaa Lahdessa järjestetty Red Bull 400 -kilpailu keräsi paikalle lähes 1300 urheaa juoksijaa, jotka lähtivät valloittamaan legendaarista Salpausselän suurmäkeä. Miesten ja naisten alkuerät juostiin 40-50 kilpailijan starteissa. Miesten sarjassa alkueriä oli yhteensä 15 ja naisten sarjassa kahdeksan. Naisten ja miesten yksilösarjojen lisäksi Lahdessa kisattiin tänä vuonna perinteiseen tapaan myös naisten ja miesten viesteissä, sekä uutena kategoriana sekaviestissä.

Red Bull 400 järjestettiin tänä vuonna kuudetta kertaa Suomessa. Vuosina 2014-2016 huippusuosion saavuttanut tapahtuma järjestettiin Kuopion Puijolla, ja Lahdessa kilpailtiin nyt kolmantena vuotena peräkkäin. Red Bull 400 näkyi suorana lähetyksenä ISTV:stä. Tallenne tapahtumasta ilmestyy katsottavaksi seuraavalla viikolla.

Tuomo Lahtinen juoksi miesten A-finaalin voittajaksi – miesten sarjan suurin ennakkosuosikki jäi kauas kärjestä

Miesten finaalin voittoon taisteli vuoden 2019 Red Bull 400 -kisassa kuudenneksi juossut suunnistaja Tuomo Lahtinen. Lahtisen voittoaika 03:31 oli historian kolmanneksi nopein suoritus miesten finaalissa Lahden RB400-tapahtumassa. Kahtena edellisenä vuotena miesten sarjan voittajien ajoiksi on kirjattu 03:30.

”Tuntuu todella hyvältä. Juoksin hyppyrinnokalle kaasu pohjassa ja lopussa painoin niin kovaa kuin vain pystyin. Mielestäni juoksurytmini pysyi koko finaalin ajan samana. Yritin vain olla katselematta ylös, että paljon matkaa on jäljellä. Loppu meni tahdonvoimalla. Viime vuonna lähdin aivan liian hiljaa liikkeelle, joten tänä vuonna päätin lähteä heti startista täysillä”, Lahtinen tunnelmoi maaliviivan ylitettyään.

Jo miesten alkuerissä tehtiin Red Bull 400 -historiaa, kun Sami Maamela teki uuden Lahden Red Bull 400-mäkiennätyksen ajalla 01:53. Viime vuonna alkuerissä toiseksi ajalla 01:58 yltänyt Maamela paransi viime vuoden finaalisuoritustaan (9.) sijoittumalla finaalissa komeasti toiseksi. Kolmannelle palkintokorokkeelle taisteli jännittävän loppukiritaistelun päätteeksi Timo Ristola ennen virolaista Rauno Tiitsiä.

Miesten sarjassa yksi suurimmista ennakkosuosikeista oli kahtena edellisenä vuotena Lahden Red Bull 400 -kisan finaalissa toiseksi sijoittunut Juho Veikkolainen. 17-vuotias kestävyysjuoksijalupaus oli alkuerien viidenneksi nopein, mutta jäi finaalissa sijalle 12.

Myös tämän vuoden tapahtumassa oli mukana useita huippu-urheilijoita, kuten crossfit-ammattilainen Jonne Koski. Koski paransi aikaansa viime vuodesta merkittävästi ja oli A-finaalin lopputuloksissa 19:s.

”Yritin välttää finaalissa viime vuoden virhettä, eli etten lähtisi liian lujaa. Koitin säästää paukkuja viimeiselle sadalle metrille. Olen suoritukseeni ihan tyytyväinen. Omat pääkisat (CrossFit Games) ovat kolmen viikon päästä, joten olin aavistuksen paremmassa kunnossa viime vuoteen verrattuna. Tavoitteeni on päästä vuosi vuodelta parempaan kuntoon. Tämä oli hyvä testi, ja näyttäisi siltä, että olen onnistunut tavoitteessani”, Koski kommentoi.

Miesten B-finaalin voittoon juoksi upean loppukirin esittänyt Teemu Mattila. Samu Taina oli sekunnin erolla toinen ja Kari-Pekka Seppänen kolmas.

Naisten sarjan voittajasuosikki ei jättänyt muille kilpailijoille mahdollisuuksia

Naisten sarjan kirkkain ennakkosuosikki Laura Manninen oli jopa odotetun ylivoimainen heti alkueristä lähtien. Vuonna 2018 Red Bull 400 juoksukilpailun voittanut, ja nyt kahden vuoden tauon jälkeen Lahteen palannut Manninen paineli naisten finaalin ylivoimaiseen voittoon ajalla 04:06.

Toiseksi sijoittui toista kertaa peräkkäin Lahden Red Bull 400-tapahtumaan osallistunut crossfit-urheilija Emilia Leppänen, joka paransi viimevuotista sijoitustaan komeasti yhdeksällä sijalla. Jaetulle kolmannelle sijalle sijoittuivat Nova van der Ende ja Eve Makkonen.

Naisten sarjan toistamiseen voittanut Manninen, 47, piti voittoaan jopa maistuvammalta kuin vuoden 2018 suoritustaan. Kansainvälisen tason kestävyysurheilija paransi omissa nimissään ollutta naisten finaalin ennätysaikaa kolmella sekunnilla.

”En voi olla kuin tyytyväinen, koska aikani oli niin hyvä. Kyllä tässä iässä toinen voitto tuntuu ehdottomasti paremmalta. Vähän meinasin törttöillä köysissä ja olin lähellä kaatua parikin kertaa, mutta loppu meni ilman murheita. Olen samaan aikaan hieman yllättynyt, mutta todella tyytyväinen suoritukseeni. Lähdin vain tekemään täysillä omaa juoksua, eikä siinä paljoa pystynyt taktikoimaan, kun pää ei toimi kunnolla”, Manninen kommentoi voittoaan heti kilpailun jälkeen.

Manninen ylitti maaliviivan ylivoimaiselle erolla ennen seuraavia kilpailijoita. Maaliskuussa Haagin puolimaratonilla Pariisin EM-kisojen tulosrajan rikkoneelle, ja viimeksi kesäkuussa Yyteri-maratonilla 45-vuotiaiden naisten uuden Suomen ennätyksen juosseelle Manniselle ei tunnu löytyvän pysäyttäjää Lahden suurmäessä.

”Tämä kisa tuntuu olevan erityisesti suunnistajien erikoisalaa, joten ehkä heitä pitäisi saada houkuteltua enemmän kisaan mukaan. Suunnistajilta tulisi varmasti riittävästi vastusta”, Manninen pohti.

Naisten finaalissa toiseksi tullut crossfit-urheilija Emilia Leppänen ylitti oman tavoitteensa

”Toinen sija oli iloinen yllätys. Paransin aikaani viime vuoteen verrattuna lähes minuutilla, joten se oli aika iso hyppy. Fiilikset ei ainakaan nyt heti maaliin päästyä voisi olla paremmat. Nyt lähdetään ansaitusti hieman juhlimaan. Ainakin burgerit on ansaittu ja sen jälkeen kunnon lepoa”, toisena maaliviivan ylittänyt Leppänen fiilisteli podium-sijoitustaan.

Naisten B-finaalin voittoa pääsi juhlimaan Hanna Seisto. Entinen nuorten maajoukkuehiihtäjä Elsa Airaksinen oli toinen ja kolmanneksi sijoittui Meri Viljanen.

Team Estonian ylivoima sai jatkoa viestikilpailussa – sekaviestikilpailussa kilpailtiin historian ensimmäistä kertaa.

Lahdessa kilpailtiin edellisten vuosien tapaan myös viestikilpailuissa kolmessa eri kategoriassa. Viestissä (4x100m) juostaan naisten ja miesten yksilösarjojen tapaan aina Salpausselän suurmäen vauhtimäen huipulle asti. Lahdessa kisattiin tänä vuonna perinteiseen tapaan naisten ja miesten viesteissä, sekä uutena kategoriana sekaviestissä.

Miesten viestivoiton nappasi jo kolmatta kertaa peräkkäin ylivoimaisella näytöksellä Team Estonia. Rauno Tiitsin, Lauri Tannerin, Lauri Ulmin ja Sandrer Kaurin muodostama viestijoukkue juoksi voittoon uudella miesten viestikilpailun ennätysajalla 02:02.

”Ihan mahtavat fiilikset. Tämä oli meille jo kolmas viestivoitto peräkkäin, mutta siitä huolimatta tämän vuoden voitto tuntuu erityisen hyvältä. Nyt lähdetään porukalla laivalle ja suunnataan hymyssä suin kohti Tallinnaa”, Team Estonian nelihenkinen joukkue hehkutti.

Naisten viestifinaalissa voittoa pääsi juhlimaan Forever Lahti.

”Tänään vedettiin täysillä ja sillä kuuluisalla apinan raivolla. Valmistauduimme viestisuoritukseen bodypump-treenillä. Olimme kaikki ensikertalaisia, joten emme yhtään tienneet mitä odottaa. Tämä oli niin upea tapahtuma, että tulemme ensi vuonna ehdottomasti uudestaan”, Forever Lahden viestijoukkueessa kilpailleet Liisa Lattu, Johanna Herranen, Jonna Siven ja Hanna Lehmusto kommentoivat voittoaan.

Sekaviestikilpailun voittajaksi kruunattiin Team BJÖRN. Joukkuetta edustivat Silja Ahonen, Jirka Väätäinen, Kiira Laakkonen ja ankkurina juossut Mikael Renwall.

”Meidän taktiikkana oli vetää täysillä ja tavoitteena oli ainoastaan voitto. Ihan superhyvät fiilikset koko tapahtumasta. Tämä oli loistava tapa aloittaa viikonloppu. Osallistumme varmasti ensi vuonna uudestaan viestiin sekä yksilösarjaan. Ensi vuoden tavoitteena on uusia voittoa ja parantaa samalla aikaa”, Team BJÖRN -joukkueen ankkuri Mikael Renwall summasi.

Vuoden 2020 Red Bull 400 oli historian kuudes Suomessa järjestetty maailman rankin ylämäkijuoksukilpailu. Ensimmäiset kolme tapahtumaa järjestettiin Kuopion Puijolla vuosina 2014-2016. Lahden suurmäessä on juostu kilpaa vuosina 2018-2020. Vuoden 2021 Red Bull 400 järjestetään Lahden suurmäessä 28.8.2021.

Red Bull 400 näkyi suorana lähetyksenä ISTV:stä. Tallenne tapahtumasta ilmestyy katsottavaksi seuraavalla viikolla.

Mikä Red Bull 400?

Red Bull 400 on itävaltalaisen ex-pikajuoksijan Andreas Bergerin ideoima kansainvälinen juoksutapahtuma. Kyseessä on ylämäkijuoksukilpailu, jossa tuhannet miehet ja naiset haastavat itsensä elämänsä rankimmalle 400 metrille, juosten mäkihyppyrimäen pohjalta aina huipulle asti. Historian ensimmäinen Red Bull 400-kilpailu juostiin vuonna 2011 Itävallan Kulmin lentomäessä. Kisoja on juostu ikonisissa lokaatioissa ympäri maailman, kuten Whistlerissä, Planicassa, Zakopanessa, Sapporossa ja Trondheimissa. Suomessa tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2014 Kuopion Puijolla, jossa kilpailtiin vuosina 2014-2016. Lahdessa Red Bull 400 on järjestetty aikaisemmin vuosina 2018 ja 2019. Kyseessä on kilpailu, johon kannattaa lähteä tosissaan, mutta ei totisesti. Jokaisen lähtöviivalle asettuvan kilpailijan ainoana tavoitteena on valloittaa Lahden suurmäki mahdollisimman nopeasti. Apuna käytetään köysiverkkoa.

Vuonna 2019 miesten sarjassa voiton vei slovenialainen ammattipyöräilijä Martin Kozelj, ja naisten sarjassa korkeimmalle palkintokorokkeelle nousi Mila Koljonen. Kilpailuun on osallistunut vuosien aikana useita kansainvälisen tason huippu-urheilijoita, kuten olympiavoittajat Iivo Niskanen ja Sami Jauhojärvi sekä yhdistetyn maajoukkueurheilijat Ilkka Herola ja Leevi Mutru.

Kuvat ja videot vapaasen editoriaaliseen käyttöön:

Red Bull 400 koostevideo 2019: https://www.redbullcontentpool.com/search?q=red%20bull%20400%20lahti&facet:mediaType=Video

Muut kuvat ja videot: https://www.redbullcontentpool.com/search?q=red%20bull%20400%20lahti

Tietoa Lahden suurmäestä

Avattu: 1923

Mäkikoko: HS130

Mäkiennätys: 138 metriä, Johann André Forfang (Norja) 4.3.2017

Erikoista: Lahden suurmäen alastulorinteessä toimii maauimala

Lisätiedot:

Pia Kaipainen

pia.kaipainen@redbull.com