Lahden Uudessakylässä puhdistetaan maaperää

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut päätöksen Lahden Uudessakylässä osoitteessa Uudenkyläntie 79 sijaitsevan entisen kuljetusliikkeen varikon maaperän puhdistamisesta.

Uudenkyläntiellä sijaitsevalla kiinteistöllä on ollut kuljetusliikkeen varikko ja polttoaineiden jakelua 1960-luvulta vuoteen 1979. Nykyisin kiinteistö on asuinkäytössä. Kiinteistön maaperä on saattanut pilaantua öljyllä vuosien varrella polttoaineen jakelun ja varastoinnin seurauksena. Vanhat öljysäiliöt ja polttoaineen jakeluun liittyvät rakenteet poistetaan, ja samalla puhdistetaan maaperä säiliöiden ympäriltä. Maaperä puhdistetaan tänä syksynä. Öljyistä maata arvioidaan olevan enintään sata kuutiometriä. Puhdistustyön toteuttaa Pirkanmaan ELY-keskus öljysuojarahaston rahoituksella.

Vanhat öljysäiliöt ja pilaantunut maa-aines poistetaan, etteivät ne rajoita kiinteistön käyttöä eivätkä aiheuta riskiä pohjavedelle. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.