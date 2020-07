Lahdessa asuntojen tarjonnan kasvu hidastanut vuokrien nousua ja pidentänyt vuokrausaikoja

Suomen Vuokranantajien yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa tekemän vuokramarkkinakatsauksen mukaan asuntojen tarjonnan kasvu on hidastanut vuokrien nousua ja pidentänyt vuokrausaikoja Lahdessa. Vuokra-asuntojen yli kuukauden keskimääräinen markkinointiaika on katsauksen yli 100 000 asukkaan kaupunkien joukossa pisin. Asuntotarjonnan kasvu on ollut Lahdessa voimakkaan etupainotteista suhteessa tulevaisuuden odotuksiin.

Lahden vuokrataso on kehittynyt vaatimattomasti viimeisen vuoden aikana. Neliövuokrataso on kasvanut puolella prosentilla. Suhteellisesti kasvu on ollut nopeinta yksiöiden vuokrissa (+0,8 %). Viiden vuoden aikana vuokrat ovat kasvaneet kaupungissa keskimäärin neljällä prosentilla. Yksiöissä vuokrien kasvu on ollut lähes viisi prosenttia. Lahden vuokrataso (13,5 €/m²) jää hieman LUT-yliopiston toisen kampuskaupungin Lappeenrannan (13,7 €/m²) vuokratasosta.

Lahden väestökehitys polkee lähes paikallaan. Lahden asukasluvun ennustetaan kasvavan tällä vuosikymmenellä vain puolella prosentilla. Vaatimattomasta väestönkehityksestä huolimatta Lahteen on valmistunut viime vuosina paljon uusia asuntoja. Esimerkiksi vuonna 2018 kaupunkiin valmistui 785 uutta asuntoa, joista kerrostaloasuntoja oli 589 kappaletta.

”Lahden selkeästi uskotaan päihittävän väestöennusteen. Kaupungilla on kieltämättä paljon uusia valttikortteja. Entinen ”Suomen Chicago” tunnetaan nykyään hyvien liikenneyhteyksien ympäristö- ja yliopistokaupunkina. Erityisesti yliopiston toivotaan tuovan vanhaan teollisuuskaupunkiin opiskelijoiden ohella korkean osaamisen työpaikkoja ja investointeja. Vuokramarkkinoiden kehityksen näkökulmasta asuntotarjonta on reagoinut Lahden tulevaisuuden odotuksiin hyvin etupainotteisesti ja optimistisesti”, arvioi Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Lahdessa vuokralainen löytyi alkuvuodesta Vuokraovi.com-sivustolla keskimäärin 31 päivässä. Markkinointiaika on pidentynyt vuodentakaisesta kuudella päivällä. Tilanne oli jo vuonna 2019 haasteellinen. Esimerkiksi viime vuoden aikana julkaistuissa ilmoituksissa keskimääräinen markkinointiaika yksiöissä oli 25 päivää. Tällä saa kyseenalaisen kolmossijan katsauksessa tarkasteltujen kaupunkien joukossa.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden kokonaisvuokran mediaani oli Lahdessa 504 euroa. Ilmoitusten vuokrapyynnit olivat keskimäärin välillä 445–550 euroa. LUT-yliopiston toisessa kotikaupungissa Lappeenrannassa vastaavalla ajanjaksolla yksiöiden kokonaisvuokrien mediaani oli 560 euroa eli selkeästi Lahtea korkeampi. Vuokralaisen oli alkuvuodesta huomattavasti helpompaa löytää viiden sadan euron yksiö Lahdesta kuin Lappeenrannasta.

”Huhti- ja toukokuussa on havaittavissa laskua kaikkien huonetyyppien vuokrapyynneissä alkuvuoteen verrattuna. Suoraan ei voi vetää johtopäätöstä koronavaikutuksesta. Lahdessa on viime vuosina ollut pienten asuntojen vuokrapyynneissä vastaavaa kausivaihtelua. Vuokrapyynnit ovat olleet laskussa vuoden kaksi ensimmäistä neljännestä ja nousussa kaksi viimeistä. Jo ennen koronaa Lahdessa uusien vuokrasuhteiden keskivuokra on ollut hyvin lähellä yleistä kaupungin vuokratasoa. Vuokrapyynneissä keväällä näkyvä lasku voi heijastella vuokratason reagointia yli kuukauden markkinointiaikaan”, Rokkanen pohtii.