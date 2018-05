Lähes 30-vuotisesta masennuksesta toipunut terapeutti: Masennus voi olla valtava mahdollisuus

Masennus on yksi Suomen vakavimmista kansansairauksista. Noin miljoona suomalaista syö mieleen vaikuttavia lääkkeitä, ja määrä on jatkuvassa kasvussa. Uutuuskirjassaan "Toivon kirja masennuksesta" teologian maisteri, pappi ja terapeutti Miia Moisio korostaa, että masennuksesta voi toipua ja sen avulla voi jopa vahvistua.

Terapeutti Miia Moisio kärsi masennuksesta lähes 30 vuotta, reilusti yli puolet elämästään. Työssään terapeuttina hän on kohdannut masennuksen kanssa kamppailevia ihmisiä.

"Masennukseen sairastuminen on kuin kävelisi kellariin vieviä rappusia. Kellarin pohjalle, kylmälle lattialle, asettautuu turvapeiton alle makaamaan hyvin väsynyt ihminen, joka on ihan hukassa itseltään. Kellarissa on kylmää, pimeää ja yksinäistä", Moisio kuvailee.

Toivon kirja masennuksesta valaa ihmiseen rohkeutta lähteä paranemisen tielle. Moisio ammentaa sekä omasta kokemuksestaan että terapeuttina työskentelystään jakaessaan toipumista edesauttavia ajatuksia. Moision mukaan masennuksesta voi toipua, kunhan on valmis astumaan toipumisen tielle. Lisäksi on löydettävä oikeanlainen, kokonaisvaltainen ja hyväksyvää katsetta tarjoava apu.

"On hyvä keskittyä mieluummin matkantekoon kuin itse päämäärään. Masennus voi kaikessa kamaluudessaan olla kriisi, joka mahdollistaa uuden ja tukevamman perustuksen rakentamisen", Moisio summaa.

Toivon kirja masennuksesta ilmestyy 24.5., jolloin on käsittely- ja arvosteluvapaa.

