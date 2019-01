Lähes 4800 haki kaupungin työpaikkoihin – osa rekrytoitiin anonyymisti

Vaasan seudun positiivisen kehityksen vire näkyy myönteisesti erityisesti sosiaali- ja terveysalan, varhaiskasvatuksen sekä opetusalan työpaikoissa. Anonyymistä rekrytoinnista saatiin positiivisia kokemuksia, ja kokeilua jatketaan myös tänä vuonna.

Vuonna 2018 Vaasan kaupungilla oli auki 407 työpaikkaa, joista lähes 270 oli vakituista toimea. Työpaikkoja havitteli kaiken kaikkiaan 4779 hakijaa.Uusia töitä tarjottiin eniten opettajille ja lastentarhanopettajille, myös hoitoalan töihin etsittiin osaajia.

- Sosiaali- ja terveysalalla hoitohenkilökunnan tarve on jatkuvaa, ja joissakin työpaikoissa osaajista on jopa pula. Myös uusille lastentarhanopettajille on kysyntää koko ajan. Eläköityminen ja palveluiden kehittäminen takaavat, että työpaikkoja on tarjolla, kertoo kaupungin palveluvastaava Anne Lindell.

Vakituisten paikkojen rinnalla kaupunki työllistää lähes 300 sijaista joka kuukausi. Sijaiset ovat suureksi avuksi muun muassa varhaiskasvatuksessa ja kotipalvelussa.

Anonyymiä rekrytointia jatketaan

Kaupunki kokeili anonyymiä rekrytointia ensimmäisen kerran vuonna 2018. Ensituntuma oli myönteinen niin hakijoiden kuin rekrytoivien esimiesten mielestä. Suunnitelmissa on jatkaa anonyymiä rekrytointia myös tänä vuonna.

- Kokeilun aikana seulottiin 11 eri tehtävään hakijat uudella menetelmällä. Kokeilu toi esiin kehittämiskohteita, joihin tarttumalla saimme hakuprosessista vieläkin sujuvamman, sanoo Lindell.

Anonyymi rekrytointi tarkoittaa, että hakijan henkilötiedot eivät näy hakemuksissa, kun esimies käy läpi potentiaalisia ehdokkaita haastattelua varten. Nähtävillä oleva tieto, kuten kokemus, kannustaa kiinnittämään huomiota tehtävässä vaadittavaan ja kaupungin strategian kannalta olennaiseen osaamiseen. Anonyymius vähentää muun muassa sukupuoli- ja ikäsyrjintää.

Henkilöstöön satsataan

Vaasan kaupungin henkilöstöpäällikkö Jyrki Sydänojan mukaan mahdollisuus luoda asukkaille viihtyisä ja turvallinen arki on asia, jota moni kaupungin työntekijä arvostaa työssään.

- Olemme Vaasan alueen suurin työnantaja: meillä työskentelee lähes 5500 eri alan osaajaa. Vaasan kaupungin työntekijä on mukana kuntalaisen hyvän elämän arjessa, mikä tuo työhön merkitystä.

Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan muun muassa tarjoamalla ilmaisia liikuntapalveluita ja alennuksia kulttuurikohteisiin.

- Henkilöstöohjelmamme mukaisesti satsaamme valmentavaan johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin. Omien vahvuuksien kehittämiseen kannustetaan koulutuksilla ja työkierroilla, myös uusien työntekijöiden perehdyttäminen on meillä tärkeässä roolissa, Sydänoja sanoo.

Vaasan kaupungin rekrytoinnit vuonna 2018

Hakuja yhteensä 407

Vakinaisia 269, määräaikaisia 138

Hakijoita 4779 (joista naisia 3324 ja miehiä 1449)

Virkoja 139, työsuhteita 268

Äidinkielijakauma: Suomi 3355, ruotsi 1179, muu 245

Erilaisia nimikkeitä 153

Rekrytoinnit joissa käytetty anonyymia hakua 11



Eniten haetut nimikkeet





Opettajat 73

Lastentarhanopettajat 53

Hoitaja 44

Sairaanhoitajat 30

Lastenhoitajat 18

Koulunkäynninohjaajat 18

Sosiaalityöntekijät 9

Ohjaajat 9

Myös näitä nimikkeitä haettiin; asemamestari, erikoishammaslääkäri, HR-controller, kaavoittaja, kiinteistömanageri, koti- ja laitoshoidonjohtaja, lupa-assistentti, maahanmuuttajakoordinaattori, museotoimenjohtaja, palvelusihteeri, riskienhallintapäällikkö, tiedottaja, työllistämispäällikkö, vesihuollon suunnittelija, ympäristötarkastaja

Haku Vaasan kaupungin avoimiin työpaikkoihin: kuntarekry.fi

Lisätietoja työpaikoista: facebook.com/rekryvaasa/, vaasa.fi/rekrytointi