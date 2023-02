Lähes 50 ideaa talvilomalaisille ympäri Suomen – katso oman alueesi menovinkit

Ennätykset rikki: yli neljännesmiljoona suomalaista aloitti kulttuurivuoden – tulossa kotimaisten suurnimien näyttelykevät! 17.1.2023 17:33:21 EET | Tiedote

Museot kiinnostavat suomalaisia nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Voimassa olevia Museokortteja on suomalaisten taskussa tällä hetkellä 272 000, joka on Museokortti-historian ennätys. Myös Museokortti-käynnit kasvoivat vuoden 2022 aikana hurjaan ennätyslukemaan, 1,7 miljoonaan. Vuodesta 2023 on tulossa kiinnostava näyttelyvuosi – luvassa on kotimaisia huippunimiä Tom of Finlandista Edelfeltiin ja Klaus Haapaniemestä Kaija Aarikkaan.