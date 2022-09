Lähes 500 nuorta työskenteli kesällä kaupungilla

Vaasan kaupungin kesätyöntekijöiltä vuosittain kerätty palaute on ollut positiivista: suurimman osan mielestä kesätyö on vastannut odotuksia ja ollut mielekästä. Kiitosta saavat myös mukavat työkaverit.



Joel Pape vietti kesän erityisnuorten työvalmentajana. Kasvatusalaa opiskelevaa Papea inspiroivat erityisnuorten kanssa koetut merkittävät kohtaamiset, joista hän sai myös arvokasta kokemusta tulevaan työelämään. Tänä kesänä Vaasan kaupungilla työskenteli 25 erityisnuorta eri yksiköissä.



- Oli mahtavaa nähdä innostuneita ja motivoituneita erityisnuoria työn touhussa. Yllätyin ja vaikutuin siitä, miten paljon kaupungilla tehdään arvokasta ja tärkeää työtä sen eteen, että pitkäaikaistyöttömät, syrjäytymisvaarassa sekä erityisen tuen tarpeessa olevat henkilöt pääsisivät työelämään ja aktiivisiksi toimijoiksi yhteiskuntaan, Pape kertoo.



Vaasan ammattikorkeakoulussa opiskeleva Milla Joensuu työskenteli kesän insinööriharjoittelijana kuntatekniikassa. Joensuu sai työssään kokea, kuinka voi konkreettisesti olla mukana kehittämässä Vaasan kaupunkia.



- Hain paikkaa, koska halusin päästä oma alani töihin ja olin kuullut paljon hyvää Vaasan kaupungin organisaatiosta, Joensuu sanoo.



Informaatiotutkimusta yliopistossa opiskeleva Lara Silander vietti kesänsä palveluavustajana kirjastopalveluilla. Kirjasto- ja kulttuurialasta kiinnostunut Silander kertoo oppineensa kesän aikana töiden ohessa enemmän kuin vuoden aikana koulussa, sillä työ oli hyvin käytännönläheistä. Lara viihtyi töissä niin hyvin, että tulisi kaupungille mielellään töihin uudelleenkin.



- Hankalat asiat, joita kursseilla käydään, ovatkin oikeasti ihan yksinkertaisia, kun niitä tulee käytännössä vastaan, toteaa Silander.



Juuri ylioppilaaksi valmistunut Sofia Råholm haaveilee opettajan urasta tai päiväkodissa työskentelystä. Päiväkotiapulaisena kesäkuun ajan työskennellyt Råholm koki lasten kanssa työskentelyn kaikkea muuta kuin tylsäksi.



- Päiväkodissa ei ole tylsiä hetkiä, kun saa koko ajan katsoa lasten perään ja olla mukana leikkimässä. Päiviin mahtui paljon naurua ja kivoja hetkiä, Råholm muistelee.



Vaasan kaupunki on alueen suurimpia työllistäjiä ja tarjoaa vuosittain sadoille 14-26-vuotiaille nuorille ja opiskelijoille kesätöitä, kesäsijaisuuksia, harjoittelumahdollisuuksia sekä Kesäduuniseteleitä. Eniten työpaikkoja on päiväkodeissa, viheralueilla, kirjastoissa ja museoissa.



Kesätöihin haettiin tänä vuonna muun muassa liikuntakavereita, somettajia, kesäkirjastokavereita ja päiväkotiapulaisia. Seuraava haku kaupungin kesätöihin on helmikuussa 2023.



Lisää kesätyöntekijöiden tarinoita täällä: https://www.vaasa.fi/koulutus-ja-tyo/tyomahdollisuudet/vaasankaupunki/tyo-kaupungilla/kesatyontekijat-kertovat/