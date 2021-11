Lähestyvätkö digi- ja rahapelaaminen toisiaan? Tuleeko pelaamiseen jatkeeksi krypto- ja osakesijoittaminen?  

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry järjestää Spelkunskap-hankkeen kanssa maksuttoman Raha pelissä: Digi- ja rahapelaamisen hämärtyneet rajapinnat -seminaarin torstaina 11.11.2021 klo 12–16.

Tilaisuuteen voi osallistua joko paikan päällä Helsingin keskustakirjasto Oodissa tai sitä voi seurata verkossa.

Seminaari on tarkoitettu sote-ammattilaisille, lasten ja nuorten parissa toimiville, järjestötoimijoille sekä kaikille raha- ja digitaalisen pelaamisen teemoista kiinnostuneille.

”Seuraamme työssämme digi- ja rahapelaamisen rajapintoja ja saamme niihin liittyen myös paljon kyselyitä. Pelaamisen ilmiöissä tapahtuu jatkuvia muutoksia, joista on hyvä niin ammattilaisten kuin vanhempienkin olla tietoinen. Mikromaksut, lootboksit ja krypto- sekä osakesijoittaminen on tullut osaksi pelaamista, joten päätimme järjestää näitä teemoja käsittelevän seminaarin. Yhä nuoremmat käyttävät rahaa peleissä”, kertoo EHYT ry:n yksikön päällikkö Riitta Matilainen.

”Vanhemmilla, pelien suunnittelijoilla ja pelien tarjoajilla on keskeinen tehtävä vastuullisen rahankäytön ja ylipäätään vastuullisen pelaamisen opettamisessa. On tärkeää tiedostaa se, että rahankäyttö on oleellinen osa digipelaamista”, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtava asiantuntija Helena Tuorila.

Seminaarin juontaa Sampo Marjomaa. Päivän polttavista aiheista ovat puhumassa tutkijat Jani Kinnunen ja Joseph Macey Tampereen yliopistosta, projektipäällikkö Sanni Nuutinen Peluurin Restart-ohjelmasta sekä johtava asiantuntija Helena Tuorila Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Seminaari on osa Peliviikon ja Ehkäisevän päihdetyön viikon ohjelmaa.

Tervetuloa mukaan!

Tule paikan päälle keskustakirjasto Oodin Kino Regina -saliin Helsinkiin tai seuraa verkkolähetystä. Lisätiedot:

https://ehyt.fi/tapahtuma/raha-pelissa-digi-ja-rahapelaamisen-hamartyneet-rajapinnat-seminaari/