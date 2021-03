Lähisuhdeväkivaltaan haettu ennätysmäärä apua

Etämediainfo 18.11: Päihteitä käyttävien äitien kuntoutusmäärät romahtivat 13.11.2020 14:05:13 EET | Kutsu

Päihteitä käyttävien äitien kuntoutus on laskenut romahdusmaisesti. Ilmiön taustalla on kuntien vaikea taloustilanne. Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni -ensikotien kuntoutuspaikoista on ollut syksyllä käytössä vain noin puolet. Huolestuttavinta on, että odotusaikana päihteitä käyttävien äitien pääsy kuntoutukseen on vaikeutunut eniten. Tämä on ristiriidassa korona-aikana lisääntyneen huumeiden käytön kanssa.