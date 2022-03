Lahkomurha, joka tapahtui aivan naapurissamme

Pastori Peter Gembäckillä on arvostettu asema seurakunnassaan Knutbyssä. Millään ei kuitenkaan ole enää väliä. Hän mittailee katseellaan konttorin kattohirsiä ja googlaa sanan “hirttoköysi”. Internetistä löytyy monta osumaa, ja hän pohtii, millaisen köyden ottaisi.



Mitä Uppsalan lähellä Knutbyssä oikeasti tapahtui? Miten tavallinen helluntaiseurakunta muuttui lahkoksi? Knutbyn murha on tositarina, jonka kertoja on seurakunnan entinen pastori Peter Gembäck. Hän paljastaa ensimmäistä kertaa, miten hän teki virheitä, valehteli ja loukkasi läheisiään. Asemansa vuoksi Peter tuntee sisäpiirin ja salaisuudet, joista ei koskaan aikaisemmin ole puhuttu.



Ruotsissa ja Pohjoismaissa suurta huomiota herättänyt Knutbyn lahkomurha vuonna 2004 ei ollutkaan päätepiste laittomalle toiminnalle seurakunnassa.Päinvastoin. Vallan väärinkäyttö jatkui vielä pitkään sen jälkeen, kun median valot sammuivat.



Henkistä ja fyysistä väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, pelolla hallitsemista, rahan ahneutta. Sairas lahkokulttuuri sai rehottaa normaalilta näyttävän pinnan alla. Kunnes syyskuussa 2017 Peter Gembäck, entinen Knutbynfiladelfiaseurakunnan pastori, teki rikosilmoituksen itsestään ja kahdesta muusta pastorista.



Oikeuspsykologi ja psykoterapeutti Pia Puolakka on kirjoittanut kirjaan epilogin, jossa hän analysoi terveen ja sairaan uskonnollisen yhteisön tunnusmerkkejä ja kertoo, miksi Knutbyn tapaus voi toistua myös Suomessa.



Uskontojen uhrien tuki ry (UUT) suosittelee kirjaa kaikille hengellisen väkivallan uhreille.



Toimittaja Annika Sohlander seurasi aikanaan Knutbyn tapahtumia mediassa. Hänelle heräsi kysymys karismaattisen johtajan vallasta: miten valoisa ja myönteinen yhteisö muuttuu vähitellen myrkylliseksi? ”Toivon, että tämä kirja antaa vastauksen”, hän sanoo.

Peter Gembäck, Annika Sohlander: Knutbyn murha – Seurakunnasta kultiksi (Docendo 2022), sidottu, 396 sivua.

Peter Gembäck vierailee Suomessa 8.–9.3. ja on tällöin myös median haastateltavissa.

