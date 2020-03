Lahtelaisyritys yksi Euroopan nopeimmin kasvavista

Lahtelainen markkinointitoimisto Holla Online Oy on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista yrityksistä. Financial Timesin laatima vuoden 2020 FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies -listaus sisältää 1000 eurooppalaista yritystä, joiden liikevaihto on noussut prosentuaalisesti eniten vuosien 2015 ja 2018 välillä.

Eurooppalaisista mainos- ja markkinointialan yrityksistä Holla Online oli sijalla 15 ja suomalaisista markkinointialan yrityksistä se oli ainoa, joka listalle hyväksyttiin saavuttaen näin oman toimialansa kärkisijan Suomessa. Kaikkiaan 18 suomalaisyritystä nousi tuhannen nopeimmin kasvavan eurooppalaisyrityksen joukkoon ja näistä Holla Online oli sijalla 11. Holla Online sijoittui kokonaistilastoissa 381. sijalle sen liikevaihdon kasvun ollessa 446,2 % vertailujaksona. Vuoden 2015 liikevaihto yrityksellä oli noin 288 000 euroa ja vuoden 2018 liikevaihto oli noin 1,6 miljoonaa euroa. - Olen otettu saamastamme tunnustuksesta ja ylpeä siitä, miten pieni kahden hengen yrityksemme on kehittynyt näin lyhyessä ajassa. Olemme rakentaneet toimivia digitaalisia markkinointikeinoja, joilla asiakkaidemme liiketoimintaa on onnistuneesti kasvatettu. Finanssialan palveluistamme muun muassa Haenyt.fi on saanut kiitosta sekä käyttäjiltä että asiakasyrityksiltämme. Tämä luonnollisesti näkyy myös yrityksemme kasvussa, kommentoi perustajaosakas Harri Kaukola. Holla Online Oy on lahtelainen, vuonna 2015 perustettu markkinointitoimisto, jonka asiantuntijat tuottavat eri alojen asiakkailleen tuloksellisia markkinointiratkaisuja. Yrityksen palvelutarjontaan kuuluvat muun muassa hakukonenäkyvyyden kehittäminen, hakukonemainonnan ja sosiaalisen median kampanjat, erilaiset analytiikkapalvelut, verkkosivut sekä räätälöity ohjelmistokehitys.

