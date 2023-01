Laihdutuslääkkeet mullistavat painonhallinnan verkkovalmennukset

Suomen Painoklinikan ylilääkäri André Heikius on työskennellyt painonhallinta-asiakkaiden kanssa yli kymmenen vuoden ajan. Viime vuosien aikana laihdutuslääkkeet ovat tulleet koko ajan yhä enemmän avuksi pysyvään elämäntapamuutokseen.

“Elämäntapamuutos on hankala yhdistää arjen haasteisiin, koska se vaatii huomiota ja aikaa - ja siksi odotamme hyviä tuloksia tästä uudesta ohjelmasta, joka on todella helppo yhdistää omaan arkeen. Lisäksi on hienoa, että voimme tarjota ohjelmaan osallistujille lääkehoidon avuksi painonpudotukseen - heille, kenelle se soveltuu.” André Heikius kertoo.

Moni miettii tammikuussa laihdutuskuurin aloittamista ja lehdet ovat täynnä erilaisia pikadieettejä, joiden vaikutus ei usein ulotu tammikuuta pidemmälle. Kuitenkin vain neljännes yli 30 vuotiaista suomalaisista on normaalipainoisia, vaikka tarjolla on enemmän keinoja laihduttamiseen, kuin koskaan aiemmin. Lyhyet dieetit eivät siis ole ratkaisu suomalaisten ylipainoon.

“Tämä ei ole pikadieetti tai perinteinen verkkovalmennus, jossa keskitytään laskemaan kaloreita ja liikkumaan riittävästi. Tämä on pysyvä elämäntapamuutos, jossa saat painonhallinnan ammattilaiset tueksi laihdutukseen.” Ab LL International Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Hannula sanoo. “Olemme innoissamme yhteistyöstä Suomen Painoklinikan kanssa ja uskomme, että tämä ohjelma tulee mullistamaan verkkovalmennukset ja mikä tärkeintä - auttamaan ihmisiä voimaan paremmin!”