S-market Karkkilan uudistus on todella kattava ja uuden raikkaan ilmeen lisäksi myymälästä tehdään nyt ja tulevaisuudessa luontoa säästävä. Uusista palveluista eniten kiitosta asiakkailta saavat pikakassat sekä uusi herkullinen ruokatori.

”Myymälämme on nyt monella tapaa entistäkin ehompi, mutta eniten ylpeitä olemme henkilökunnastamme, joka on ollut täysillä mukana uudistuksessa ja palaa halusta päästä esittelemään myymälää asiakkaillemme. Henkilökunnan innostus ja hyvä fiilis välittyy varmasti myös asiakkaillemme”, kertoo S-market Karkkilan marketpäällikkö Jaana Forsström.

”Myymälään tehtiin merkittäviä energiateknisiä ja samalla luontoa säästäviä parannuksia. Esimerkkinä lämmitys hoituu jatkossa päästöttömästi uusien ratkaisujen, kuten kylmälaitteista talteen otettavan hukkalämmön hyödyntämisen myötä. Valaistus on korvattu LED-valoilla ja energiantuotantoon valjastetaan oma aurinkosähköjärjestelmä. Kylmälaitteiston uusimisen myötä sähkönkulutus pienenee vuosittain merkittävästi, 300 MWh verran, joka vastaa käytännössä noin 16 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista kulutusta. Tehdyt toimenpiteet tukevat S-ryhmän kunnianhimoisia ilmastotavoitteita olla vuonna 2025 hiilinegatiivinen”, kertoo SSO:n liikepaikkapäällikkö Mika Tolppola.

Uudistus ta toteutettiin asiakkaiden toiveita kuunnellen

”S-market on kuunnellut asiakkaiden toiveita myymälän uudistuksen suhteen. Myymälään saatiin entistäkin herkullisempi hedelmä- ja vihannesosasto ja uusi paistopiste toi lisää vaihtoehtoja leipävalikoimiin. Järjestelyillä myymälään saatiin 150 m2 lisää tilaa, jonka myötä hedelmä- ja vihannesosastolla on nyt myös avarampaa. Panimotuotteisiin saatiin niin ikään laajennusta, ja valikoimissa on tulossa runsaasti paljon toivottuja pienpanimotuotteita. Pikakassat ovat olleet varmasti yksi odotetuimmista uudistuksista. Osuuskaupalle on tärkeää kehittää paikallisten ihmisten omistaman kaupan palveluja”, kertoo Forsström.

Karkkilan palveluihin uutta sykettä

Karkkilaan saatiin vuodenvaihteessa myös aivan uutta palvelutarjontaa, kun SSO:n uutena vuokralaisena keskuksessa avasi Kotipizza. ”Oli ilo saada Karkkilaan myös aivan uutta tarjontaa, jonka myötä saimme keskukseen varsin hyvän palvelukokonaisuuden”, kertoo Tolppola.

S-marketin uudistuksen yhteydessä myös muun kiinteistön osalta tehdään parannustöitä ja keskuksessa palveleva Alko uudistui. Edellisten lisäksi palvelutarjontaa täydentävät edelleen myösSilmäasema sekä Karkkilan Eläintarvike.