Laitoimme paremmaksi: S-market Otalampi uudistui asiakastoiveiden mukaisesti

S-market Otalampi on uudistunut ja siitä iloittiin henkilökunnan ja asiakkaiden hyvinvointi huomioiden, työn merkeissä. Myymälään on tuotu S-marketin raikas uusi ilme ja juuri meidän paikkakuntalaisten toivomia tuotevalikoimia.

”Halusimme laittaa myymälän entistäkin paremmaksi yhdessä asiakkaidemme kanssa. On todella hienoa, että saimme asiakaskohtaamisissa paljon toiveita myymälää koskien ja pääsimme niitä myös paljon toteuttamaan. Tuotetoiveita toteutettiin ja valikoimaa uudistettiin mm. panimojuomien, mehujen, sipsien, makeisten, texmexin sekä eläinruokien osalta. Myymälämme on nyt monella tapaa entistäkin ehompi, mutta henkilökohtaisesti olen eniten ylpeä henkilökunnastamme, joka on ollut täysillä mukana uudistuksessa ja on innoissaan päästessään nyt esittelemään myymälää asiakkaillemme”, kertoo läntisen Uudenmaan S-marketeista vastaava ryhmäpäällikkö Tomi Sorsa Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:sta.

Ympäristövastuun painoarvo toiminnassamme kasvaa hurjaa vauhtia, mutta onneksi olemme tehneet asian parissa pitkään töitä. Energiaa käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja sekin vain uusiutuvista energialähteistä. Nyt uudistuneen Otalammen S-marketin suunnittelussa keskeisenä teemana on kestävää kehitystä tukevat ratkaisut ja jo aiemmin kaupassa on hyödynnetty mm. ovellisia, erittäin energiatehokkaita kylmäkalusteita sekä valaistus on hoidettu led-valoilla. Myymälässä on käytössä myös CO2-kylmälaitos, jossa käytetään hiilidioksidia ympäristöystävällisenä ja turvallisena kylmäaineena. Myös marketin katolle kesän aikana asennetut aurinkopaneelit on nyt valjastettu tuottamaan puhdasta energiaa.

Tuleva uudistus helpottaa ja nopeuttaa asioimista sekä parantaa asiakaspalvelun nopeutta mm. vielä tulossa olevien itsepalvelukassojen ansiosta. Itsepalvelukassat saadaan käyttöön alkuvuodesta, kertoo Sorsa.