Lakeus soi -musiikkitapahtuma tuo Vaasaan nuoria pianotaitureita

Pianotapahtuma järjestetään Kuula-opistolla Vaasassa 8.-10.4. Mukana tapahtumassa on kymmenen musiikkioppilaitosta Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilta.

- Ilmoittautuneita on 58, joista suurin osa on pianisteja, mutta mukana on myös muutama kamarimusiikkiryhmä. Osallistujien ikähaarukka on 9-19 –vuotta, kertovat järjestelyistä vastaavat Anna Roos ja Anton Ylikallio Kuula-opistolta.

Lakeus soi –tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran 20 vuotta sitten, vuonna 2002. Tapahtumaa on sen jälkeen järjestetty 2-3- vuoden välein.

Konsertteihin vapaa pääsy

Tapahtumassa on kolme sarjaa: konsertti-, pianokamarimusiikki- ja kilpailusarja. Kaikkien sarjojen esiintyjät on jaettu konsertteihin.

- Koko viikonlopun aikana kuullaan yhteensä 12 konserttia, joten viikonloppu on yhtä pianomusiikin juhlaa! Konsertit ovat kaikille avoimia ja niihin on vapaa pääsy, Roos ja Ylikallio kertovat.

Kaikki tapahtumassa soittavat pianistit saavat palautteen kansainvälisesti ansioituneilta suomalaisilta pianopedagogeilta. Katarina Nummi-Kuisma, Erik T. Tawaststjerna ja Niklas Pokki päättävät tapahtumassa jaettavista palkinnoista sekä erityismaininnoista sekä antavat palautteen osallistujille

Uutta musiikkia sävelletty tapahtumaa varten

Tapahtumaa varten on kolme nykysäveltäjää säveltänyt aivan uutta pianomusiikkia. Maiju Roineen, Christoffer Pörnin ja Petri Judinin säveltämää uutta musiikkia kuullaan tapahtumassa varsin runsaasti.

Lauantaina 9.4. klo 19 järjestetään myös pianotaiteilija Risto-Matti Marinin luentokonsertti, jonka aiheena on "Virtuoosin matkassa - Franz Lisztin pianomusiikki". Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Taiteen perusopetuksen juhlavuosi 2022

Vuoden 2022 aikana Vaasassa juhlitaan lasten ja nuorten taiteen perusopetusta. Musiikkioppilaitos Kuula-opisto täyttää 70 vuotta, musiikkileikkikoulutoiminta 50 vuotta ja Taikon 30 vuotta.

Mitä on taiteen perusopetus?