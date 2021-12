Laki sote-henkilökunnan rokotuksista hyväksytty – HALI korostaa toimeenpanon tärkeyttä  

Hallituksen paikattava esitystään: hoitotakuuta pitäisi myös noudattaa 23.11.2021 07:00:00 EET | Tiedote

Hyvinvointiala HALI ry pitää hyvänä, että hallitus on päättänyt tiukentaa perusterveydenhuollon hoitotakuuta kolmesta kuukaudesta viikkoon. On kuitenkin pidettävä huolta, että hyvinvointialueilla on riittävät velvoitteet pitää siitä kiinni.