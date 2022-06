Lakimiesliitto esittää Maria Löfgreniä Akavan puheenjohtajaksi

Akavan nykyinen puheenjohtaja Sture Fjäder on ilmoittanut luopuvansa tehtävästään marraskuussa. Syksyn liittokokouksessa Akavalle valitaan uusi puheenjohtaja. Fjäderin ilmoituksen jälkeen puheenjohtajakilpa on avattu julkisesti.

Maria Löfgren (53) on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Hän on toiminut vuodesta 2017 alkaen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn toiminnanjohtajana. Sitä ennen hän työskenteli muun muassa Akavan työelämäyksikön johtajana 2012–2017, Akavan lakimiehenä 2006–2011 ja Suomen Ekonomiliiton lakimiehenä 1996–2006. Uransa alussa hän toimi lakimiehenä perheyrityksessä.

– Maria Löfgrenin osaaminen ja tavoitteet Akavan kehittämiseksi ovat erinomaiset. Hän on nauttinut laajaa arvostusta aiemmissa tehtävissään, toteaa Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander.

– Keskusjärjestön tärkein tehtävä on huolehtia jäsenistöön vaikuttavista työelämän lainsäädäntöhankkeista ja sosiaalipolitiikan kysymyksistä. Maria Löfgrenissä tiivistyy näiden asioiden timantinkova osaaminen sekä 25 vuoden kokemus akavalaisten edunvalvonnasta neuvottelupöydissä ja yhteiskunnassa, Tilander jatkaa.

Löfgrenin keskeisiä tavoitteita ovat nuorten aseman parantaminen opiskelu- ja työuralla sekä akavalaisen monialaisen jäsenkunnan tarpeiden huomioon ottaminen.

– Löfgrenin kannattaminen on helppoa, sillä hänen painotuksensa ovat myös lakimiesliitolaisten tavoitteiden ydintä. Näiden tavoitteiden merkitys ymmärretään laajasti myös muussa akavalaisessa yhteisössä. Yhteiskuntamme tulevaisuus on nuorissa. Reitin opintoihin ja työelämään tulee olla sujuva, mutta ei liian kuormittava. Työnteon on oltava aina kannattavaa. Sen lisäksi meidän tulee myös jaksaa työelämässä. Jokainen opiskelijan tai asiantuntijan loppuun palaminen on valtavan surullinen asia niin yksilön kuin koko yhteiskunnan kannalta, Tilander jatkaa.

Löfgren on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

– Akavan toimintaa ei saa ohjata puoluekirjat. Puolueettomana toimijana Akava pystyy parhaiten tekemään rakentavaa yhteistyötä yli kaikkien puoluerajojen ja priorisoimaan juuri akavalaisille keskeisiä edunvalvonnan tavoitteita ilman puoluepoliittisia korostuksia, Tilander sanoo.

Löfgren olisi ensimmäinen nainen nykyisten työntekijäkeskusjärjestöjen puheenjohtajana.