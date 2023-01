Lakimuutos helpottaa asumisoikeusasunnon hakemista vuoden 2023 aikana

ARA:n asuntomarkkinakatsaus: Asumisoikeusasuminen on selvästi edullisempaa kuin vuokra-asuminen – ero on viime vuosina kasvanut 3.11.2022 09:55:56 EET | Tiedote

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tuoreen asuntomarkkinakatsauksen mukaan asumisoikeusasuminen on edelleen selvästi edullisempaa kuin asunnon vuokraaminen vapailta vuokramarkkinoilta. Ero on suurin Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla. Viime aikoina kohtuuhintaisten asumisoikeusasuntojen kysyntä on kasvanut selvästi muun muassa hybridityön yleistymisen ja korkotason nousun myötä.