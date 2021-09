Lakimuutos poistaa käsijarrun Compensaten kasvulta

Jaa

Valtioneuvosto esittää eduskunnalle lakimuutosta, joka rajaa vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden myymisen rahankeräyslain lain ulkopuolella. Compensate odottaa muutoksen tuovan sille ripeää kasvua.

“Kansainvälisesti meistä on tullut tunnustettu toimija. Voitimme tänä vuonna esimerkiksi maineikkaan London School of Economicsin -yliopiston kilpailutuksen kompensaatioiden tarjoajasta. Lisäksi raporttimme alan nykytilasta ja tulevaisuudesta on saanut valtavasti huomiota ja siitä ovat kirjoittaneet muun muassa maailman johtavat talousmediat, kuten Bloomberg ja Business Insider, kertoo Compensaten toimitusjohtaja Elina Kajosaari.

Rahankeräyslakia valvovan poliisihallituksen laintulkinnan mukaan Compensaten toiminta edellytti rahankeräyslupaa, vaikka aiemmin lupaa ei ollut edellytetty vastaavilta palveluilta. Valtioneuvosto päättää torstaina 9.9. yleisistunnossaan esittää rahankeräyslain muuttamista siten, että päästökompensaatiot on yksiselitteisesti rajattu lain ulkopuolella.

“Kotimaassa erikoinen ja poikkeuksellinen laintulkinta on ollut kuin käsijarru kasvullemme Suomessa ja samalla siitä on kärsinyt koko toimiala. Siitä huolimatta meillä on useita uusia sopimuksia yritysten ja yhteisön päästöjen hyvittämisestä sovittuna. Julkistamme niitä syksyllä”, Kajosaari kertoo.

Epävarmuutta aiheuttavasta laintulkinnasta huolimatta Compensaten palvelujen kautta hiilensidontaan on ohjattu 2,1 miljoonaan euroa kahden vuoden aikana. Käytännössä yritykset ja yksityishenkilöt ovat rahoittaneet esimerkiksi metsien suojelua, metsitystä ja biohiilen sitomista maaperään eri puolilla maailmaa.

Viherpesijät pois kompensaatiomarkkinoilta

Päästöjen vapaaehtoisten kompensaatioiden markkina kasvaa nopeasti, sillä yhä useampi yritys ja organisaatio asettaa hiilineutraalius- tai nettonollatavoitteita päästöilleen. Aivan kaikkia päästöjään ne eivät kykene heti painamaan nollaan. Usea yritys haluaa silti ottaa vastuun myös näistä päästöistä.

Markkinoiden koko kasvoi jo 320 miljoonaan euroon vuonna 2019, ja alan ennustetaan kasvavan jopa 15-kertaiseksi vuosikymmenen loppuun mennessä. Kasvava kysyntä on synnyttänyt myös toimijoita, jotka tarjoavat päästöhyvityksiä esimerkiksi “suojelemalla” metsiä, joita ei uhkaa mikään tai kohdistamalla rahoitusta hankkeisiin, jotka olisivat toteutuneet muutenkin.

“Tavoittelemme totta kai isompaa siivua markkinasta, mutta se ei yksinään meille riitä. Haluamme myös vaikuttaa markkinan suuntaan, jotta sen kasvu toisi todellisia ilmastovaikutuksia, toteaa Compensaten vastuullisuusjohtaja Niklas Kaskeala.

“Olemme kasvaneet kansainvälisesti siksi, että asiakkaamme ovat vakuuttuneet toimintatavastamme. Keväällä kävimme läpi sata jo valmiiksi sertifioitua hanketta, mutta vain alle kymmenen prosenttia niistä läpäisi kestävyydelle ja vaikuttavuudelle asetetun tiukan kriteeristömme, Kaskeala sanoo.

Yhteenveto Compensate toiminnan oikeudellisen asemasta käydystä keskustelusta ja prosessin vaiheista on kysymys-vastaus -muodossa verkkosivuilla osoitteessa: https://www.compensate.com/rahankerayslaki.