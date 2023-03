Lakimuutos sai aikaan ostoryntäyksen Prismoissa – kodin jätelajittelujärjestelmien myynti tuplaantui ja yksi tuote nousi selväksi hitiksi

Uusi jätelaki astui voimaan vuonna 2021, ja se tuo muutoksia kotitalouksien lajitteluvelvollisuuksiin porrastetusti. Esimerkiksi heinäkuusta 2024 alkaen biojäte on lajiteltava yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikissa kiinteistöissä, myös omakotitaloissa.

Muutosten lähestyminen on alkanut näkyä selvästi Prisman myynneissä, sillä erilaisia jätteenlajittelujärjestelmiä ostetaan nyt kiihtyvällä tahdilla. Lajittelujärjestelmät ovat nyt nopeimmin myyntiään kasvattava tuoteryhmä koko Prisman kodin valikoimassa.

”Lain muutos näkyy nyt selvästi kysynnässä ja yhä useampi selkeästi havahtuu siihen, että säännökset ovat tiukentumassa. Esimerkiksi SmartStore-lajittelujärjestelmien myynti on tuplaantunut verrattuna viime vuoden samaan aikaan. Uskon, että mitä lähemmäs muutoksien voimaan astuminen tulee, niin sitä enemmän kysyntä tulee tästä vielä kiihtymään. Olemme tähän jo varautuneet tuomalla uusia jätelajittelujärjestelmien tuotteita tarjolle”, Prisman kodin ja viihteen myyntipäällikkö Matti Viitanen toteaa.

Myyntipäällikön mukaan etenkin yksi lajittelujärjestelmä on noussut selkeästi kuluttajien suosioon.

”Yksittäisistä tuotteista 48-litraisen SmartStore Collect -järjestelmän myynti on peräti kaksinkertaistunut viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja se on selkein myyntihitti tässä kategoriassa. Järjestelmän tilavuus on selkeästi koettu eduksi ja se kertoo, että suomalaiset selkeästi kasvattavat kotiensa valmiutta aiempaa kattavampaan jätteiden lajitteluun.”

Scrub-tuotteet haastavat keittiöliinat – vuosittain myydään yli 1,1 miljoona tiskiharjaa

Keväällä siivousvälineiden myynnissä nähdään perinteisesti piikki suomalaisten intoutuessa tekemään kevätsiivousta. Viime aikoinaperinteisten siivousvälineiden joukkoon suosikeiksi ovat kuitenkin nousseet aiempaa vahvemmin amerikkalaiset hittituotteet.

"Suosituimpia siivousvälineitä ovat edelleen astiaharjat, keittiöliinat ja wc-harjat, eli hyvin arkiset tuotteet, joita käytetään usein. Etenkin keittiöliinojen haastajaksi ovat viime vuoden aikana nousseet trendiksi muodostuneet amerikkalaiset Scrub Mommy ja Scrub Daddy -hankaussienet. Ne ovat olleet siivousvälineiden viime aikojen kovimpia myyntihittejä”, Prisman siivoustarvikkeista vastaava myyntipäällikkö Juhani Haara kertoo.

Haaran mukaan mielenkiintoista on huomata myös tiskiharjojen vahva menekki vuodesta toiseen, vaikka tänä päivänä yhä useammasta kodista löytyy astianpesukone.

”Astiaharjoja myydään S-ryhmän ruokakaupoissa vuodessa yli 1,1 miljoonaa kappaletta. Astiaharjoja käytetään päivittäin ja ne kuluvat, joten niitä ostetaan paljon.Onhan tuo iso määrä ja kertoo siitä, että ihmiset tiskaavat selvästi vielä paljon käsitiskiä koneen ohella. Huomioitavaa on myös, ettämonet asiakkaat ostavat vaihtopäisiä harjoja, jolloin harjan vaihtaminen on ekologisempaa.”

Näin otat kaiken irti jätteenlajittelujärjestelmästä

Koska monet tällä hetkellä hankkivat tai harkitsevat jätteenlajittelujärjestelmän hankkimista kotiinsa, Matti Viitanen nostaa esiin 4 vinkkiä, joilla kyseisestä tuotteesta saa parhaan hyödyn irti.