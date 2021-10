Lakivaliokunnan demarit: Vihapuheeseen on puututtava vahvemmin

SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee eduskunnan Globaaliryhmän puheenjohtajaksi 28.10.2021 18:10:33 EEST | Tiedote

- Koko tuotantoketjua koskeva reiluus ympäristöä ja ihmisiä kohtaan on äärimmäisen tärkeää. Tarvitsemme yritysvastuulain, joka edistää globaalin vastuumme kantamista, painottaa eduskunnan Globaaliryhmän puheenjohtaja Hussein al-Taee. al-Taee puhui torstaina ensimmäistä kertaa Globaaliryhmän puheenjohtajana. Vihreiden kansanedustaja, Suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi siirsi ”puheenjohtajakapulan” sosialidemokraattien ympäristö- ja talousvaliokunnan jäsenelle, kansanedustaja Hussein al-Taeelle. Vaihto tapahtui eduskunnassa vietetyn Reilun kahvitauon aikana. Tapahtuman järjesti eduskunnan Globaaliryhmän kanssa Reilu kauppa ry. -On hienoa, että saan vastaanottaa Globaaliryhmän puheenjohtajuuden. Arvostamani edustaja Hassi on hoitanut pestinsä erittäin hyvin ja tästä on hyvä jatkaa. Globaaliryhmän yksi päätavoitteista on laajentaa eduskunnassa käytävää kansainvälispoliittista keskustelua ja tätä haluan myös omalta osaltani edistää ja korostaa. Lisäksi olen iloinen, että Globaaliry