Lakivaliokunnan sd-edustajat: Vanhemmuuslaki ja seksuaalirikoslain kokonaisuudistus saivat viimein eduskunnalta sinetin

SDP:n Paula Werning: Vanhuspalvelujen parantamiseksi tehty uudistus valmiiksi 28.6.2022

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää tärkeänä, että vanhuspalvelujen jatkouudistus valmistui. Lait astuvat voimaan 1.1.2023. Hallitus on paneutunut vanhuspalvelujen uudistamiseen viimeisen vuoden aikana tehokkaasti. Se näkyy huolellisessa valmistelussa, jossa on otettu yksityiskohtaisesti huomioon monet keskeiset uudistamista vaativat asiakohdat. - Pidän tärkeänä, että hallitus on katsonut tarpeelliseksi vahvistaa vanhusten mahdollisuutta ja oikeutta saada ne palvelut, joiden tarve on todettu tärkeäksi, entistä tehokkaammin. Tämä on ollut todellinen haaste, sillä meillä on Suomessa vuosi vuodelta yhä enemmän vanhuksia väestön ikääntyessä suurten ikäluokkien seurauksena, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsen Paula Werning täsmentää. Hallitus toteuttaa hallitusohjelman mukaisia tavoitteita määrätietoisesti uudistamalla vanhuspalvelulakia ja sote-asiakasmaksulakia. - Keskeisin tavoite tässä vanhuspalvelujen toisen vaiheen uudistuksessa on, että ikääntynyt voi asua kodissaan mahdol