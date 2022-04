Lakko uhkaa 15 helsinkiläistä yksityiskoulua

Yksityisen opetusalan työehtosopimukset päättyivät 31.3.2022. Liitot jatkoivat tiiviisti neuvotteluja Sivistystyönantajien kanssa, kunnes 2.4. illalla neuvottelut keskeytettiin tuloksettomina. Yksi suurimmista näkemyseroista koskee sitä, kuinka elokuussa voimaantuleva perhevapaauudistus sovelletaan osaksi yksityisen opetusalan työehtoja.

– Sivista edellytti heikennyksiä palvelussuhteen nykyisiin ehtoihin, mitä emme voi hyväksyä, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

– On todella kummallista, että vuodesta toiseen joudutaan työnantajan kanssa vääntämään opettajien palkoista, että saataisiin edes sama kuin muut palkansaajat. On uskomatonta, että maailman parasta tulosta tekevä huippuammattilaisten joukko saa osakseen tällaista arvotonta kohtelua. Pitäisi olla työnantajallekin selvää, että nyt on palkitsemisen, ei rankaisun aika, Luukkainen tähdentää.

– Palkankorotukset kuuluvat kouluissakin koko palveluketjulle ja moniammatilliselle tiimille. Laadukas koulutus syntyy eri ammattilaisten yhteistyöllä. On syytä turvata työnantajien kilpailukyky toimivalla palkkaohjelmalla, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine painottaa.

– Opetushenkilöstö ja hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö työskentelevät yhdessä opiskelijoiden parhaaksi. Koko tämä henkilöstö on huomioitava myös sopimusratkaisussa. Myös yksityisellä opetusalalla työskentelevät ovat ansainneet kilpailukykyiset työehdot ja palkkatason, jolla voi tulla toimeen, korostaa Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

Helsingissä lakko lamauttaisi sekä kaupungin että yksityiset koulut

Helsingin 15 yksityiskoulua uhkaavan lakon ajankohta,19.–25.4., olisi sama kuin JUKOn ja Julkisen alan unioni JAUn yhteisellä laajalla pääkaupunkiseudun lakolla. Se koskisi Helsinkiä, Espoota, Vantaata ja Kauniaista, joten Helsingissä lakko estäisi työt sekä kaupungin kouluissa että valtaosassa yksityisiä kouluja.

Nyt ilmoitettu uusi, Sivistystyönantajiin kohdistuva lakkouhka koskee seuraavia kouluja: Apollon yhteiskoulu, Helsingin Englantilainen koulu, Helsingin Saksalainen koulu, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Helsingin Uusi yhteiskoulu, Helsingin yhteislyseo, Herttoniemen yhteiskoulu, International School of Helsinki, Kulosaaren yhteiskoulu, Lauttasaaren yhteiskoulu, Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio, Munkkiniemen yhteiskoulu, Oulunkylän yhteiskoulu, Pohjois-Haagan yhteiskoulu ja Töölön yhteiskoulu.

Sivistan yksityisen opetusalan sopimusten piirissä 22 000 palkansaajaa

Sivistystyönantajien yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten piirissä työskentelee yhteensä 22 000 palkansaajaa.

Neuvottelut todettiin keskeytyneiksi sekä yksityisen opetusalan työehtosopimuksen että sen kanssa rinnan neuvoteltavan ammatillisten aikuiskoulutuskoulutuskeskusten sopimuksen osalta.