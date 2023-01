Lakonuhat rapauttavat kilpailukykyä – eivätkä tule edistämään palkankorotuskeskusteluja

Teollisuusliitto katkaisi neuvottelut kemianteollisuuden sopimuspöydässä maanantaina 16.1.

Tiistaina Ammattiliitto Pro totesi, että edellytyksiä neuvottelujen jatkamiselle ei ole kemianalan toimihenkilösopimuspöydässä. Neuvotteluja käytiin kuitenkin Ammattiliitto Pro:n kanssa tänäänkin hyvässä hengessä.



Kemianteollisuus pitää Teollisuusliiton työtaistelu-uhkaa koskevia päätöksiä valitettavina ja alan yritysten kilpailukykyä rapauttavina. On myös valitettavaa, että työtaistelutoimiin ryhdytään pelkästään palkankorotusten takia. Tekstikysymyksistä on niin Teollisuusliiton kuin Ammattiliitto Pro:n neuvottelupöydissä löydetty jo yhteisymmärrys. Kummalliseksi tilanteen tekee myös se, että Teollisuusliiton neuvotteluissa Kemianteollisuus ry ja Muoviteollisuus ry ovat jo tarjonneet ratkaisuksi suhdanne- ja inflaatiotilanteeseen nähden tuntuvia korotuksia. Vaikuttaakin siltä, että vauhtisokeus on iskenyt palkankorotustasosta keskusteltaessa.

- Ymmärrys yritysten tilanteesta ja kuluvan vuoden talousnäkymistä on valitettavasti edelleen kateissa. Samoin esimerkiksi Saksan lukujen lainaaminen korotustason haarukoinnissa ilman historian perusteellisempaa tarkastelua on vähintäänkin harhaanjohtavaa. Vahinkojen aiheuttaminen lakkojen voimin ei myöskään yritysten palkankorotusvalmiutta paranneta. Lakot myös pitkittävät korotusten voimaantuloa. Ylityökielto puolestaan ei helpota hintojen nousun kanssa kamppailevia työntekijöitä, sanoo Kemianteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä.

Toteutuessaan lakot tulevat vaikeuttamaan lakon kohteena olevien Kemianteollisuuden yritysten toimintaa merkittävästi, aiheuttamaan mittavat vahingot ja heikentämään niiden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Jo pelkkä lakon uhka aiheuttaa kustannuksia, vaarantaa asiakkuuksia ja vähentää halukkuutta investoida Suomeen.

Prosessiteollisuudessa prosessien alas- ja ylösajo voi viedä useamman viikon ja aiheuttaa myös turvallisuusriskejä. On selvää, että työtaistelutoimilla voi olla toteutuessaan vaikutusta alan työpaikkoihin.