Lammassaareen johtava puusilta uusitaan talven aikana

Helsingin kaupunki uusii Lammassaareen johtavan vanhan kävelysillan. Silta sijaitsee Vanhankaupunginlahdella, Pornaistenniemen puistoalueella. Silta on osa pitkospuureittiä, joka johtaa Pornaistenniemeltä Vanhankaupunginlahden lintutornille ja ylittää Viikin entiseltä puhdistamolta tulevan purkuojan.

Ojan länsipuolella on Pornaistenniemen kasvistollisesti ja linnustollisesti arvokas lehto ja itäpuolelta alkaa Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue. Ojan itäpuoli on lisäksi Natura-aluetta.

– Nykyinen, 1980-luvulla rakennettu silta on niin huonokuntoinen, että sitä ei kannata korjata. Vanha silta puretaan perustuksineen ja uusi rakennetaan vanhan tilalle – samoille sijoilleen. Näin olemassa olevaan pitkospuureittiin ei tule sen suurempia muutoksia, sanoo projektipäällikkö Touko Leppänen Helsingin kaupungilta.

Sillasta tulee 20 metriä pitkä ja sen hyötyleveys on kaksi metriä. Silta liittyy molemmista päistään pitkoksiin. Sillan perustukset ovat betonirakenteisia, mutta muu silta on liimapuupalkkia.

Silta rakennetaan talvikaudella, jolloin maapohjan kantavuus on hyvä. Kulku rakennuspaikalle edellyttää olemassa olevan metsäajotien raivausta, sekä muutaman nuorehkon lehtipuun kaadon. Poistetut rungot ja latvukset jätetään maastoon lahopuiksi mahdollisimman lähelle alkuperäistä sijaintia. Maastovaurioiden minimoimiseksi rakennetaan jäädyttämällä talvitie olemassa olevan metsäajotien päälle.

Yleisön kulku siltapaikalla estetään aitaamalla työmaa-alue. Jalankulkijat ohjataan opastein kulkemaan rakennettavasta sillasta noin 300 metriä etelän suuntaan sijaitsevaa toista puusiltaa pitkin.

Lammassaari on kaupungin omistamaa virkistysaluetta, jossa on helsinkiläisten kesämaja-alue. Kulku sinne tapahtuu Lammassaaren pitkospuureittiä pitkin. Lammassaaressa on lintutorni ja Pornaistenniemen itärannalla lintutorni ja lintujenkatselupiilo, joten pitkospuureittiä pitkin liikkuu myös paljon luontoharrastajia ja ulkoilijoita.

Silta valmistuu huhtikuun alkupuolella. Urakoitsijana toimii VRJ Etelä-Suomi Oy.