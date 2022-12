Lämmin kiitos kaikille keräyspisteeseen lahjoittaneille

Tavaraa on kerätty monen toimijan voimin, ja apuna on ollut useita vapaaehtoisia hyvinkääläisiä. Pääasiassa on kerätty talvivaatetta sekä kohdennettuja tarvikkeita kuten valaisimia ja kodin pientarvikkeita. Lisäksi keräyspiste on saanut lahjoitusrahoja, joilla on hankittu hygieniatarvikkeita jaettavaksi. Hyvinkäällä asuu noin 250 ukrainalaista sotapakolaista ja keräyspiste on tavoittanut heidät hyvin.

Keräys on nyt joulutauolla ja avautuu taas viikolla 2. Tavaraa otetaan vastaan tiistaisin kello 15-17 ja jaetaan torstaisin kello 15-17 osoitteessa Hyvinkäänkatu 2.

Hyvinkään kaupunki kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja vapaaehtoisia ahkerasta työstä ukrainalaisten hyväksi sekä kaikkia hyvinkääläisiä lahjoituksista.