Lämpimällä huumorilla höystetty Kierrätyshäät tekee inventaariota aikuisen naisen elämästä

Minna Haapasalo: Kierrätyshäät

Ilmestyy 29.5.

Kahdessa vuodessa Riina on saanut kierrätyssisustusbisneksensä lentoon. Smaragditakkinen Markku on kosinut ja hääsuunnitelmatkin ovat käynnissä, mutta jokin mättää. Riina ei innostu hääsuunnittelusta, eikä mikään morsiuspuku tunnu oikealta.

Itselle sopiva elämäntapa ja suhdemuoto pohdituttaa, eikä asiaa selvennä lainkaan entisen ihastuksen suudelma tai elämään yllättäen asteleva eksä. Kuunnellako nyt sydäntä, järkeä vai haluja? Mitä lähtee kierrätykseen, jos koko elämä käydään läpi?

Kierrätyshäät tarkastelee avioliittoa ja sen asemaa normina ihmisten elämässä. Perinteisen parisuhteen rinnalle tarjotaan myös muita tapoja jakaa elämä toisten kanssa. Samassa suursiivouksessa myös suhde omaan itseen on asemoitava uudelleen.

Riina toteaa, että omien arvojen kirkastaminen rinnastuu inventaarion tekemiseen: elämässä olevien asioiden tunnistamiseen, tarpeellisen erottamiseen epäolennaisesta, säilyttämiseen, kierrättämiseen ja huoltamiseen. Uutta kannattaa hankkia vain harkiten ja valinnat on syytä tehdä itse.

Minna Haapasalo (s. 1976) on filosofian maisteri ja teatterin sekä luovien menetelmien opettaja. Hän on kotoisin Juankoskelta ja asuu perheineen Turussa. Hän harrastaa käsitöitä ja kirjoittaa blogia luovuudesta. Haapasalon mukaan käsillä tekeminen ja itseilmaisu ovat merkittäviä tekijöitä yksilön hyvinvoinnin kannalta. Ennen aviomiehensä tapaamista Minna Haapasalo on ”mennyt naimisiin” itsensä kanssa. Hän kantaa vihkisormustensa lisäksi itselleen antamaansa sormusta, joka muistuttaa häntä itsensä kuuntelemisesta ja rehellisyydestä omia valintoja kohtaan.