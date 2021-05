Lämpöpumppujärjestelmä tehostamaan voimalaitosta – "Tämä on meille merkittävä askel"

Jaa

Lämpöpumppujärjestelmä jalostaa Iisalmessa voimalaitoksen aiemmin hyödyntämättömät hukkalämmöt kaukolämmöksi ja tuottaa kesällä kaukolämpöä myös ulkoilmasta.

Savon Voiman Iisalmen voimalaitos tuottaa talvikaudella reilun 20 000 asukkaan kaupungille kaukolämpöä ja sähköä puuperäisistä polttoaineista sekä turpeesta. Tulevasta lämmityskaudesta alkaen kaukolämmön tuotannossa hyödynnetään innovatiivista lämpöpumppujärjestelmää, joka tuottaa energiaa ympäri vuoden kokonaan CO2-vapaasti eri lämmönlähteistä.

- Aiemmin prosesseissa syntyvää hukkalämpöä lauhdutettiin taivaalle. Nyt jäähdytyspuhaltimet jäävät nykymuodossa tarpeettomiksi, kun lämpöpumppujärjestelmä huolehtii jäähdytyksestä ja jalostaa hukkalämmöt kaukolämmöksi, kertoo Savon Voiman tuotantopäällikkö Kari Anttonen.

Uudistuksen myötä Iisalmen kesäajan kaukolämmöstä 10 % jalostetaan ulkoilman energiasta. Entiset jäähdytyspuhaltimet toimivat prosessissa käänteisesti energiakeräiminä. Innovaation on kehittänyt CO2-vapaisiin lämpölaitoksiin erikoistunut Calefa Oy, joka toimittaa lämpöpumppujärjestelmän Iisalmen voimalaitokselle käyttövalmiina kokonaistoimituksena. Savon Voimalle lämpöpumppuinvestointi kaukolämmön tuotantoon on ensimmäinen.

- Tämä on meille merkittävä askel kohti hiilineutraalia kaukolämpöä, joka on tavoitteemme vuodelle 2030. Lämpöpumput tulevat kaukolämmön tuotannossa yleistymään. Lämpöpumppujärjestelmän investoinnissa toimittajan kokonaisvastuulla on meille iso merkitys, kun tuotantomuoto on meille uusi. On tärkeää, että kokenut asiantuntija vastaa koko järjestelmäkokonaisuudesta ja sen toiminnasta, Kari Anttonen kommentoi.

Polttamaton kaukolämmön tuotanto kasvaa

Savon Voima on hyödyntänyt jo aikaisemminkin hukkalämpöjä, mutta kehittyneen lämpöpumpputeknologian myötä myös matala-asteiset lämmönlähteet saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön. Lämpöpumppujärjestelmä leikkaa voimalaitoksen CO2-päästöjä 800 000 kiloa vuodessa.

- Calefa AmbiHeat -lämpölaitoksista tuttu lämpöpumpputeknologia valikoitui Iisalmen voimalaitokseen sillä tulokulmalla, että se soveltuu tulevaisuudessa mahdollisimman monipuolisesti eri lämmönlähteiden hyödyntämiseen, sanoo energiatekniikan diplomi-insinööri Antti Porkka Calefalta.

Suomessa kehitetty erikoislämpöpumppu tuottaa kaukolämpöverkkoon soveltuvia 90 asteen lämpötiloja hyvällä hyötysuhteella. Lämmönlähteinä voivat olla ulkoilman ja vesistöjen lämpöjen sekä teollisuuden hukkalämpöjen lisäksi maalämpö ja aurinko.

- Investointi on meille taloudellisesti kannattava. Se samanaikaisesti parantaa sekä energiatehokkuutta että ympäristöystävällisyyttä. Lämpöpumppujärjestelmät alkavat pikkuhiljaa korvaamaan polttamalla tuotettua kaukolämpöä, tuotantopäällikkö Kari Anttonen summaa.