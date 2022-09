Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on keskeyttänyt Yrjö & Hanna Oy:n Tammistokodin toimintayksikön toiminnan Tampereella 22.9.2022

Yrjö & Hanna Oy:n Tammistokoti tuottaa tehostettua palveluasumista vanhuksille. Yksikkö on ollut Tampereen kaupungin valvonnassa 15.2.2022 kaupungin tekemän ohjaus- ja valvontakäynnin jälkeen. Tampereen kaupunki on antanut Yrjö ja Hanna Oy:lle 5.8.2022 välittömän korjaamiskehotuksen. Yksikkö ei ole pystynyt korjaamaan toiminnassa olevia epäkohtia määräaikaan mennessä.

Tammistokoti on siirtynyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston valvontaan 29.7.2022, kun Tampereen kaupunki on ottanut yksikön tilanteesta yhteyttä aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto on lähettänyt 24.8.2022 kuulemisen Yrjö & Hanna Oy:lle ja saanut 8.9.2022 selvityksen ja selityksen. Epäselvien asioiden tarkentamisen vuoksi aluehallintovirasto teki yksikköön ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin.

Yksikössä on ollut pitkään haasteita välittömän asiakastyön mitoituksessa. Välittömän asiakastyön mitoitus on alittanut vanhuspalvelulain 20 §:n mukaisen asiakkaiden palvelutarpeen perusteella laskettavan mitoituksen. Lisäksi yksiköstä on puuttunut luvan mukaista henkilöstöä. Aluehallintoviraston 22.9.2022 ennalta ilmoittamattomalla tarkastuskäynnillä ilmeni muun muassa, että aamu- ja yövuoroista on puuttunut työntekijöitä.

Selvitysten ja tarkastuskäynnillä saatujen tietojen perusteella Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoarvioi, että asiakasturvallisuus vaarantuu ja päätti keskeyttää Tammistokodin toimintayksikön toiminnan suullisella hallintopäätöksellä tarkastuskäynnin aikana.

Tampereen kaupunki otti yksikön toiminnan haltuunsa aluehallintoviraston hallintopäätöksen jälkeen. Asiakkaiden hoito ja hoiva jatkuu Tammistokodissa Tampereen kaupungin järjestämänä. Tampereen kaupunki tiedottaa omaisille asiasta tarkemmin.

