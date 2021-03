Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: toistaiseksi ei tartuntatautilain pykälä 58 g:n mukaista päätöstä tilojen sulkemisesta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelle

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ei toistaiseksi anna Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelle tartuntatautilain 58 g pykälän mukaista määräystä, jonka mukaan julkisten ja yksityisten toimijoiden urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevia tiloja pitäisi sulkea. Tilanteen muuttumiseen on kuitenkin syytä varautua.

Pirkanmaan alue on ollut kaksi viikkoa epidemian leviämisvaiheessa, ja todettujen koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku on tasaantunut hieman päälle 100 / 100 000 / 14 vrk, joka on alle maan keskiarvon. Sairaalahoidon tarve on jonkin verran lisääntynyt, mutta tällä hetkellä ei ole nähtävissä riskiä sairaala- ja tehohoidon tarpeen merkittävästä lisääntymisestä, joka on yksi 58 g päätöksen kriteereistä. Näin ollen päätöksen tekemiselle asetetut edellytykset eivät täyty. Tartuntatautilaki edellyttää lisäksi, että päätöksen tulee olla välttämätön, eikä muita toimenpiteitä voida pitää riittävinä.

Pirkanmaan alueella on otettu kattavasti ja ennakoivasti käyttöön kansallisen hybridistrategian mahdollistamat suositukset ja rajoitukset, sisältäen myös tartuntatautilain 58 d pykälän mukaisen aluehallintoviraston ns. turvavälipäätöksen. Kyseinen päätös velvoittaa alueen yksityisiä ja julkisia toimijoita varmistamaan sen, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Tartuntatautilain 58 d pykälän mukainen päätös on voimassa 18.4. asti.

Aluehallintovirasto on huomioinut myös sen, että leviämisvaiheesta huolimatta sairaanhoitopiirin koordinoima alueen tartunnanjäljitys kykenee edelleen kontaktoimaan tartunnan saaneet ja altistuneet nopeasti, ja viimeisimmän tiedon mukaan noin 80 % tartunnoista onnistutaan jäljittämään. Tartunnat painottuvat tällä hetkellä nuorempiin aikuisikäluokkiin.

Lisääntynyt muuntovirusten osuus voi kuitenkin nopeasti muuttaa tautitilannetta ja uusien rajoitusten tarve on arvioitava uudelleen, mikäli tilanne kehittyy huonompaan suuntaan. Aluehallintovirasto korostaa, että kaikki alueen asukkaat voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että tilanne saadaan haltuun nykyisillä toimenpiteillä.

Lisää tietoa:

Medialle:

ylijohtaja Marko Pukkinen, p. 0295 018 582

lakimies Niklas Nåhls, p. 0295 018 745

aluehallintoylilääkäri Eeva Mäkinen, p.0295 018 786

etunimi.sukunimi@avi.fi