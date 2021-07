Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee kokoontumisrajoituksia Pirkanmaalle

Jaa

Pirkanmaa siirtyi koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen 20.7.2021. Alueen epidemiatilanne on huonontunut nopeasti runsaan viikon aikana. Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä suositteli 27.7. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle kokoontumisrajoitusten käyttöönottoa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee kokoontumisrajoituspäätöstä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Pirkanmaan epidemiatilanne on nopeasti huonontunut, ja alue on alueellisen pandemiaohjausryhmän mukaan lähellä leviämisvaihetta. Ennen päätöstä kokoontumisrajoituksen lopullisesta sisällöstä aluehallintovirasto on pyytänyt Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä (PSHP) tarkentavaa asiantuntijalausuntoa epidemian hallinnan edellyttämistä välttämättömistä toimista.

Päätös tulee noudattamaan voimassa olevaa kansallista ohjausta kiihtymisvaiheen kokoontumisrajoituksista. Päätöksen sisältö tarkentuu lähipäivinä PSHP:n asiantuntijalausunnon jälkeen. Päätös tulee todennäköisesti voimaan torstaina 5.8. ja se on voimassa 29.8. saakka. Päätöksestä tiedotetaan erikseen.

Aluehallintovirasto voi tehdä rajoituspäätökset tartuntatautilain mukaan vain, jos se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi. Päätöksissä otetaan huomioon lainsäädännön lisäksi kansallinen ohjaus, alueen epidemiologinen tilanne sekä alueellisen koronaryhmän ja sairaanhoitopiirien asiantuntijoiden näkemykset.

Keski-Suomeen ei toistaiseksi suunnitteilla rajoituksia

Myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue on keskiviikkona 27.7. siirtynyt kiihtymisvaiheeseen. Keski-Suomen alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä kuitenkin arvioi, että tilanne ei toistaiseksi vaadi aluehallintoviraston rajoituspäätösten tekemistä. Aluehallintovirasto seuraa tiiviisti alueen tautitilanteen kehittymistä yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

Ravintoloiden toimintaan liittyvistä rajoituksista päättää hallitus. Valtioneuvoston karttasovelluksesta näet voimassa olevat ravintolarajoitukset maakunnittain:

Lisätietoa:

Lisätietoja medialle

aluehallintoylilääkäri Eeva Mäkinen, p. 0295 018 786

johtaja Leena Laajala, p. 0295 018 549

sähköpostit etunimi.sukunimi@avi.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto