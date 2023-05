Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valvoi ympäristövahinkojen torjuntaa ensimmäistä kertaa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valvoi yhdessä muiden aluehallintovirastojen kanssa valtakunnallisesti ympäristövahinkojen torjunnan valmiuksia ja tasoa pelastuslaitoksissa ensimmäistä kertaa viime vuonna.

Valvonnan perusteella Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella kaksi pelastuslaitosta saavutti vaaditun tason ja on varautunut ympäristövahinkojen torjuntaan riskiarvion edellyttämällä tavalla. Kolmen pelastuslaitoksen osalta asetettua vaatimustasoa ei saavutettu. Missään valvottavassa pelastuslaitoksessa puutteet eivät olleet aluehallintoviraston arvion mukaan niin huomattavia, että ympäristövahinkojen torjunnan valmius olisi vakavasti uhattuna ja asiasta olisi annettava korjausmääräys.

Ympäristövahinkojen torjunnan osalta aluehallintovirasto arvioi sekä ympäristövahingon torjunnan valmiutta että kyseisistä tehtävistä suoriutumista. Valvonnan tuloksia arvioitaessa on huomattava, että pelastuslaitosten toimiympäristöissä on vaihtelua, ja että eritasoisilla ympäristövahinkoriskeillä, kuten merialueiden ja sisävesialueiden riskeillä, on vaikutusta arviointien tulokseen.

Aluehallintovirasto valvoi ympäristövahinkojen torjunnan palvelutason lisäksi, että ympäristövahinkojen torjuntaa koskeva suunnitelma perustuu riskienarviointiin, vastaa palvelutasopäätöstä sekä sisältää laissa ja asetuksissa vaadittavat sisällöt. Valvonnassa käytettiin aluehallintovirastossa vuonna 2021 laadittua lomaketta, jonka perusteella pelastuslaitokset voitiin määritellä kolmelle eri tasolle. Tasot pohjautuvat aluehallintovirastossa vuoden 2021 aikana räätälöityyn toimintamalliin, joka sisältää sekä kansainvälisiä että kansallisia piirteitä.

Ympäristövahinkojen torjunta sisällytettiin 1.1.2019 osaksi pelastuslaissa säädettyä pelastustoimintaa. Samalla, kun aiempi erityislainsäädäntö kumottiin, siirtyi ELY-keskuksille kuulunut pelastustoimen valvontatehtävä aluehallintovirastoille. Aluehallintovirastot valvovat ympäristövahinkojen torjuntaa pelastuslaitoksille kuuluvien vastuiden osalta osana niiden normaalia pelastustoimen valvontatehtävää.

Koko raportti: Ympäristövahingon torjuntavalmius pelastustoimessa 2022 – Aluehallintoviraston julkaisu 157/2023 - Aluehallintovirasto (avi.fi)

Blogi: Ympäristövahinkojen torjunta kaipaa kehittämistä erityisesti rannikkoalueella ja Saimaalla - Aluehallintovirasto (avi.fi)

Valtakunnallinen tiedote: 18 pelastuslaitoksessa ei ylletä vaatimustasolle ympäristövahinkojen varautumisessa – Aluehallintovirasto arvioi ympäristövahinkojen torjunnan tilaa valtakunnallisesti ensimmäistä kertaa, Tiedote 6.4.2023 - Aluehallintovirasto (avi.fi)