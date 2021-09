Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sairaanhoitopiirien alueiden kokoontumisrajoituksia ei jatketa

Jaa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ei jatka alueensa kokoontumisrajoituksia nyt voimassa olevien rajoitusten päätyttyä. Aluehallintovirasto katsoo, että kokoontumisrajoitusten jatkaminen ei ole välttämätöntä, sillä alueen terveydenhuollon kantokyky ei ole tällä hetkellä vaarassa, ja tartuntaketjut ovat pääosin jäljitettävissä. Rokotuskattavuuden tulisi edelleen nousta, jotta uusilta epidemian pahenemisvaiheilta ja rajoitustoimenpiteiltä jatkossa vältyttäisiin. Tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia on jatkossa edelleen noudatettava myös yleisötapahtumissa.

Vaasan sairaanhoitopiiri on edelleen epidemian leviämisvaiheessa, ja tartuntoja on todettu edeltävää viikkoa enemmän. Toisaalta rokotukset alueella ovat edenneet, sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan hyvin, ja tartuntojen jäljitettävyys on hyvä. Aluehallintoviraston aiempi päätös alueen kokoontumisrajoituksesta on voimassa vielä tänään 8.9.2021.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on edelleen epidemian leviämisvaiheessa, mutta sairaanhoitopiirin arvion mukaan alueen tilanne on mennyt parempaan suuntaan ja rokotukset ovat edenneet. Sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan hyvin, mutta joukkoaltistumiset ovat ruuhkauttaneet tartunnanjäljitystä. Aluehallintoviraston aiempi päätös alueen kokoontumisrajoituksesta on voimassa 9.9.2021 saakka.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä leviämisvaihe näyttää tasaantuneen edeltävän viikon tasolle. Positiivisten testitulosten osuus on edelleen korkeahko, mutta tartunnanjäljitys toimii hyvin. Sairaalahoidon tarve on hiukan vähentynyt. Aluehallintoviraston aiempi päätös alueen kokoontumisrajoituksesta on voimassa 12.9.2021 saakka.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on edelleen kiihtymisvaiheessa. Alueella tarvitaan varovaisuutta ja valppautta, jotta myönteinen kehitys jatkuisi. Aluehallintoviraston aiempi päätös alueen kokoontumisrajoituksesta on voimassa 14.9.2021 saakka.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on epidemian perustasolla, ja alueen tartuntamäärät ovat laskussa. Aluehallintoviraston aiempi päätös alueen kokoontumisrajoituksesta on voimassa 9.9.2021 saakka.

Aluehallintovirasto on arvioinut rajoitusten välttämättömyyttä huomioiden alueensa sairaanhoitopiirien ajankohtaisen epidemiologisen tilanteen ja katsoo, että kokoontumisrajoitusten jatkaminen nyt voimassa olevien rajoitusten päättyessä ei ole tartuntatautilaissa tarkoitetulla tavalla välttämätöntä.

Kunnat voivat kuitenkin antaa tartuntatautilain mukaisia rajoituspäätöksiä omalla alueellaan. Kunnat tiedottavat alueensa mahdollisista kokoontumisrajoituksista mm. verkkosivuillaan. Lisäksi kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat antaa erilaisia tapahtumia ja kokoontumisia koskevia suosituksia alueillaan.

Hygieniavaatimuksia noudatettava – ravintolatoiminnan koronarajoituksista säädetään erikseen

Erilaisten asiakas- ja toimitilojen käytössä on joka tapauksessa aina noudatettava tartuntatautilain (58 c §) yleisiä hygieniavaatimuksia, jotka velvoittavat tiloista vastaavia toimijoita mm. ohjeistamaan asiakkaita, järjestämään asiakkaiden oleskelun mahdollisimman väljästi ja tehostamaan pintojen puhdistusta.

Aluehallintovirastosta muistutetaan, että myös yleisötilaisuuksissa järjestäjällä on velvollisuus huolehtia siitä, että edellä mainitut vaatimukset toteutuvat. Jokaisen yksilön oma vastuullinen toiminta on yhä avainasemassa. Kunnat, aluehallintovirasto ja poliisi valvovat edellä mainittujen, tartuntatautilaissa säädettyjen velvollisuuksien ja rajoitusten noudattamista.

Ravintolatoiminnan koronarajoituksista säädetään erikseen tartuntatautilain pykälässä 58 a, jossa kuvattuja rajoituksia hallitus tarkentaa ja lieventää asetuksilla. Näitä voimassa olevia ravintoloita koskevia rajoituksia on noudatettava myös ravintolassa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa.

