Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston valmiusharjoituksessa keskityttiin säteilyvaaratilanteen hoitamiseen – harjoittelu jatkuu tänä vuonna

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toteutti syksyllä 2021 säteilyvaaratilanteeseen ja erityisesti sen jälkivaiheeseen liittyvän alueellisen valmiusharjoituksen.

Vuoden 2021 valmiusharjoituksen tavoitteena oli oppia perusasiat säteilyvaaratilanteen hoitamisesta ja lainsäädännöstä, tutustua velvollisuuksiin ja vastuisiin sekä tunnistaa oman organisaation ja muiden toimijoiden roolit tilanteen hoitamisessa.

Yhteinen kansallinen toimintastrategia tarvitaan

Vuoden 2021 valmiusharjoitusta käsittelevä raportti julkaistaan 30.3.2023. Raportissa nostetaan esiin harjoituksen havaintoja ja kehitysehdotuksia.

Harjoituksen keskeisimmät havainnot liittyvät lainsäädännön ja ohjeistuksen kokoamiseen ja kansallisesti yhtenäiseen tapaan toimia säteilyvaaratilanteessa. Tällä hetkellä säteilyvaaratilanteeseen ja sen vaikutuksiin liittyvä lainsäädäntö, ohjeistukset ja käsitteet ovat osittain hajallaan. Myös säteilyvaaratilanteen eri vaiheiden johtovastuut kaipaavat selvennystä.

Laajamittaisessa häiriötilanteessa on tärkeää toimia kansallisesti yhteisellä tavalla ja tehokkaasti. Onnettomuudesta on saatava tieto jokaiseen kuntaan ja kaikille viranomaisille nopeasti ja ennakoivasti. Tiedonkulun on oltava jatkuvaa molempiin suuntiin, alueelliselta tasolta ministeriöihin ja Valtioneuvoston tilannekeskukseen, ja sieltä koottu tieto takaisin alueellisten ja paikallisten toimijoiden käyttöön.

Kansallisen yhteisen toimintastrategian luominen todettiin havaintojen pohjalta välttämättömäksi.

Valmiusharjoitukseen osallistuneet ministeriöt sekä tietyt laitokset ja virastot ovat antaneet omat palautteensa valmiusharjoituksessa havaituista ongelmakohdista ja selvittämättömiksi jääneistä asioista. Tiivistelmät palautteista on sisällytetty valmiusharjoitusraporttiin.

Harjoittelu jatkuu tänä syksynä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestää vuonna 2023 alueellisen valmiusharjoituksen, joka jatkaa vuoden 2021 valmiusharjoituksen säteilyvaaratilanneteemaa. Harjoituksen suunnittelu perustuu havaintoihin ja kehitysehdotuksiin, jotka vuoden 2021 harjoituksessa todettiin. Tämän vuoden valmiusharjoitus syventyy erityisesti säteilymittauksiin ja säteilytilannekuvaan.

LSS23-valmiusharjoitus koostuu kevään aikana osallistujille järjestettävistä seminaareista ja säteilymittauskoulutuksesta sekä syksyn valmiuspäivästä ja maakunnallisista työpajoista.

Lisäksi vuoden 2023 aikana suunnitellaan toimialakohtaisia säteilymittauksia tai harjoitellaan pelastuslaitosten, maitoalan laitosten ja vesihuollon toimijoiden kanssa.

