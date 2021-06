Länsi- ja Sisä-Suomen avi kumoaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Punkalaitumen kunnan alueen kokoontumisrajoitukset

Jaa

Tänään tehdyllä päätöksellä Länsi- ja Sisä-Suomen avi kumoaa 28.5.2021 annetun tartuntatautilain 58 §:n mukaisen määräyksen (LSSAVI/8526/2021) ajalle 10.6.-28.6.2021.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä 8.6.2021 saadun tiedon mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluku on 21 / 100 000 / 14 vrk. Positiivisten näytteiden osuus on 0,7 % viimeisen 7 vuorokauden osalta. Tartunnanlähde saadaan selvitettyä 76 %:ssa tapauksista. Vastaavan kaltainen suhteellisen rauhallinen tilanne on jatkunut arviointitavasta riippuen jo ainakin kolmen viikon ajan. Noin puolet kaikista uusista tartunnoista saadaan perhepiiristä, ja tartuntoja on eniten 20-49-vuotiaiden ikäryhmässä. Sairaalahoidossa on Covid-19:ään liittyen vielä muutamia potilaita. Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä on kokouksessaan 8.6.2021 todennut alueen siirtymineen epidemian perustasolle.

Aluehallintovirasto toteaa, että koronavirusepidemia on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja Punkalaitumen kunnan alueella perustasolla. Käytettävissä olevan tiedon ja asiantuntija-arvioiden pohjalta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että tartuntatautilain 58 §:n mukaiselle päätökselle ei nykytilanteessa enää ole perusteita.

