Länsi- ja Sisä-Suomen rajanylityspaikkojen kuntien edelleen järjestettävä terveystarkastukset maahantulijoille

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää tänään 26.5. tekemällään päätöksellään tartuntatautilain nojalla toimialueensa kuntia ja kuntayhtymiä järjestämään edelleen kaikille alueellaan sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville henkilöille terveystarkastuksen yleisvaarallisen tartuntatauti covid-19:n leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 1.6.–30.6.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on viimeksi 23.4.2021 tartuntatautilain pykäliin 15 ja 16 perustuen määrännyt toimialueensa kuntia ja kuntayhtymiä järjestämään kaikille alueellaan sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville henkilöille terveystarkastuksen SARS-CoV2-viruksen aiheuttaman yleisvaarallisen Covid-19-tartuntataudin leviämisen estämiseksi sekä määrännyt tähän terveystarkastukseen osallistumisen pakolliseksi riskimaista tuleville rajanylittäjille. Määräys on voimassa 1.5.-31.5.2021.

Saatujen selvitysten ja kokonaisharkinnan perusteella Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tänään päättänyt jatkaa 23.4.2021 tehtyä määräystä tartuntatautilain pykälien 15 ja 16 nojalla. Määräys ei koske 2008 tai sen jälkeen syntyneitä lapsia eikä kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä työtehtävissään.

Aluehallintoviraston uusi määräys on voimassa 1.6.–30.6.2021.

Määräys koskee seuraavia rajanylityspaikkoja:

Jyväskylän, Kokkola-Pietarsaaren, Seinäjoen, Tampere-Pirkkalan ja Vaasan lentoasemat

Kaskisten, Kokkolan, Kristiinankaupungin, Pietarsaaren ja Vaasan satamat

Aluehallintovirasto katsoo, että terveystarkastusten järjestäminen kaikille maahan tuleville henkilöille on yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi tarpeen päätöksessä mainituilla rajanylityspaikoilla.

Aluehallintovirasto toteaa, että lakiesitys sisärajavalvonnan poistamisen mahdollistavista korvaavista terveysturvallisuustoimista rajaylityksen yhteydessä on annettu lausuntokierrokselle 25.5.2021. On siten pidettävä epätodennäköisenä, että nykyinen sisärajavalvonta voisi ainakaan lain mahdollistamien toimien ansiosta päättyä 15.6.2021. Terveystarkastusten järjestäminen kaikille maahan tuleville henkilöille on aluehallintoviraston arvion mukaan mahdollista niin kauan kuin sisärajavalvonta ja tiukat maahantulon rajoitukset jatkuvat.

Kuntien terveysviranomaisten tulee huomioida voimassa oleva lainsäädäntö, paikalliset olosuhteet sekä käytettävissä olevat resurssit niiden järjestäessä terveystarkastuksia. Määräyksen toimeenpano ei saa vaarantaa muun terveydenhuollon palvelujen järjestämistä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 15 §:n ja 16 §:n mukainen päätös pakollisesta terveystarkastuksesta pdf 137kB

Koronainfo

Aluehallintoviraston koronaneuvonta (ma-pe klo 8-11.30 ja 12.30-16):

p. 0295 016 666, koronainfo@avi.fi

Medialle:

aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield, p. 0295 018 587, etunimi.sukunimi@avi.fi