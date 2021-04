Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: hallittua exit-strategian toimeenpanoa suunnitellaan – Toimiva ja selkeä viestintä kaiken keskiössä

Jaa

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta kokoontui perjantaina 23.4. verkkokokoukseen puheenjohtajansa aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkisen johdolla. Tilannekuva päivitettiin koronaviruksen sekä alueen muiden ajankohtaisten havaintojen osalta. Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski esitteli valmiustoimikunnalle kriisi- ja valmiusviestinnän keskeisiä havaintoja ja ulottuvuuksia.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Pukkinen kertoi katsauksessaan koronatilanteeseen, että ilmaantuvuus- ja rokotuskattavuuslukemien perusteella selkeästi positiivista kehitystä voidaan katsoa olevan havaittavissa. ”Numerot kertovat oleellisen, ehkä olemme laskemassa oletetun kolmannen aallon harjalta alaspäin. Vaikka taistelua on vielä jäljellä, suunta näyttää nyt erittäin valoisalta”, tiivisti Pukkinen tautitilannekuvan.

Ylijohtaja Pukkinen kertoi, että AVI pohtii parhaillaan sitä, mitä koronarajoitusten helpottaminen ja purku käytännössä alue- ja kuntatasolla oikein tarkoittaa. ”Exit tulisi jalkauttaa yhdenmukaisesti, hallitusti ja turvallisesti. Toukokuun edetessä lievennyksiä rajoituksiin on avilta enemmän odotettavissa ja kesän eri tapahtumien järjestämiseen voi olla suhteellisen hyvät mahdollisuudet”.

Valmiuslaki tiedonsaannin turvaajana – Selkeä ja toimiva kriisiviestintä tukee henkistä kriisinkestävyyttä

Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski kertoi valmiustoimikunnalle kriisiviestinnän ulottuvuuksista ja kriittisestä merkityksestä. Esityksessään hän nosti esille valtioneuvoston toimivallan valmiusviestinnässä ja korosti viranomaisviestinnän avoimuutta, oikeellisuutta, ymmärrettävyyttä ja selkeyttä. ”Ihmisiä tulee aidosti nähdä ja kuulla ja viestinnän tulee tukea kansalaisten jaksamista kriisitilanteessa sekä vahvistaa henkistä kriisinkestävyyttä”, totesi Anttikoski viestinnän perustehtävästä. Anttikoski nosti esille oivana esimerkkinä Valtioneuvoston kanslian koordinoiman Suomi toimii -viestintäkokonaisuuden, jonka tavoitteenamme on antaa myös tukea ihmisten tunteille, vahvistaa luottamusta oman elämän hallintaan ja tärkeisiin yhteisöihin sekä luoda toimintakanava auttamiseen ja tukemiseen. ”Tämän verkostotyön pohjalta voidaan tehdä strategiaa tulevaa varten ja tukea kansalaisten henkistä kriisinkestävyyttä yhä paremmin”, totesi viestintäjohtaja Anttikoski.

Kansalaispulssi-kyselyn tuloksien tulkintaa – myös positiivisia havaintoja

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi- ja varautuminen- vastuualueen johtaja Tarja Wiikinkoski nosti kokouksessa esille Kansalaispulssi-kyselyn keskeisiä tuloshavaintoja. Kansalaisten yleinen huolestuneisuus ja kriisimieliala ovat selkeästi vähentyneet, mikä on todella hyvä kehityssuunta, joskin varjopuolena lasten henkinen hyvinvointi on noussut huolenaiheeksi aiempaa useammalla vastaajalla. Kansalaispulssin vuoden mittaisen historian aikana on seurattu myös luottamusta viranomaistoimintaan ja tyytyväisyyttä viestintään. ”Viestintään tyytyväisiä kertoi olevansa enää alle puolet vastaajista, joten tilannetta on kyettävä jotenkin korjaamaan”, totesi Wiikinkoski.

Tilanne alueella vakaa, hallittua paluuta ”uuteen normaaliin” suunnitellaan

Valmiustoimikunnan osallistujat totesivat hyvän koronatilanteen ohella turvallisuustilanteen olevan muutenkin tällä hetkellä hyvä.

Hiippakunnissa ja seurakunnissa suunnitellaan kesän rippikoulujen, joiden osalta toimitaan tilanteen, ohjeiden ja määräysten mukaan. Puolustusvoimat painotti puheenvuorossaan armeijan aktiivisia ja määrätietoisia toimia henkilökunnan, varusmiesten ja -naisten terveysturvallisuuden varmistamiseksi, mistä syystä tämän hetken tilanne koronan suhteen on suhteellisen vakaa, vaikkei tartunnoilta ihmisjoukoissa ole pystyttykään täysin välttymään.

Kevään edetessä valmiustoimikunta edelleenkin korostaa aluehallintoviraston tavoin, että kaikki alueen asukkaat voivat omalla toiminnallaan myötävaikuttaa siihen, että tautitilanne todella saadaan mahdollisimman hyvin haltuun.

Valmiustoimikunta toteaa viranomaisten suorituskyvyn olevan tällä hetkellä hyvässä iskussa ja käytännön exit-suunnitelmia jo hahmotellaan eri viranomaistasoilla niin, että mahdollisimman terveysturvallinen siirtymä pois rajoituksista olisi mahdollista.

