Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: hallitusti epidemian huippuja kohden

Valmiustoimikunnan puheenjohtaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen kertoi koronatilannekatsauksessaan, että ilmaantuvuusluvut ovat kaikkialla maassa kasvaneet ja epidemian huippua kohti edetään. ”Olemme kyllä aivan veitsen terällä sen suhteen, että lukemat alkavat näyttää paremmilta. Tietenkin on huomioitava se, että tautihuiput esiintyvät eri aikaan eri puolilla maata.”

Pukkinen nosti esille myös viikkokohtaiset tartuntaluvut, jotka ovat lähteneet valtakunnallisesti laskemaan ja viittasi myös rokotekattavuustilastoihin EU/ETA-alueella, jossa on nähtävissä rokotussuojan korrelaatio kuolleisuuden vähentymiseen. Rokotekattavuuden edistyminen on estänyt vakavasti sairastumisten määrää. Sairaalahoidon osalta tilanne on Pukkisen mukaan kehittynyt aavistuksen parempaan suuntaan, mikä antaisi myös viitteitä käänteestä parempaan. ”Tehohoidon kuormitus ei ole noussut samassa suhteessa kuin virus on levinnyt väestössä.”

Koronarajoitusten mahdollisesta keventämisestä ylijohtaja Pukkinen kertoi aluehallintoviraston seuraavan tilannetta jatkuvasti ja mm. sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjettä asiasta odotellaan. Hänen mukaansa ainakin signaaleja on siitä, että hallitus voisi ryhtyä muuttamaan koronastrategiaa ja keventämään rajoituksia. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston rajoituspäätöksistä Pukkinen mainitsi, että jokaisessa alueen viidessä sairaanhoitopiirissä on tartuntatautilain mukaisia määräyksiä voimassa ja juuri nyt valmistelussa ovat Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueiden uudet päätökset.

”Eiköhän me tämä omikron tässä vielä päihitetä kevään edetessä”, totesi Pukkinen epidemian vastaisen sodan rintamanäkymistä.

Ajankohtainen turvallisuustilanne ja muut havainnot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi ja varautuminen-vastuualueen ylitarkastaja Taru Ruutiainen kertoi maamme huoltovarmuuden osalta, että tilanne ei ole edellisen kokouksen jälkeen merkittävästi heikentynyt. Omikronmuunnos ei ole toistaiseksi aiheuttanut merkittäviä häiriöitä toimialoilla ja valtaosa palveluista on pystytty tuottamaan lähes normaalisti. Seuraavien viikkojen näkymä aiheuttaa kuitenkin huolta useilla toimialoilla, jonka vuoksi Huoltovarmuuskeskus on tiivistänyt yleistilannekuvasykliä viikoittaiseksi. Näin pystytään paremmin seuraamaan lähestyvän koronahuipun vaikutuksia eri toimialoille mahdollisimman hyvin.

Koronatilanteeseen liittyen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sosiaalihuollon ylitarkastaja Emmi Häyrynen nosti esille sen huolestuttavan havainnon, että tällä hetkellä henkilöstövaje alkaa olla sosiaalihuollossa, etenkin vanhusten kotihoidossa, jo palvelukykyä uhkaava. Alueen suurista kaupungeista Vaasassa henkilöstövaje on pahimmasta päästä, mutta se näkyy myös selvästi Jyväskylässä ja Tampereella. Tilanne on vakava ja vaikuttaa myös terveydenhuollon palvelujen sujuvuuteen, kun asiakkaita ei voida turvallisesti kotiuttaa sairaalasta.

Henkilöstövajeiden aiheuttamista uhkakuvista huolimatta valmiustoimikunta katsoi muuten vallitsevan turvallisuustilanteen kokonaisuudessaan vakaaksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella. Viranomaisten valmiuden aste ja suorituskyky todettiin olevan hyvässä vireessä.

Lisätietoja

ylijohtaja Marko Pukkinen p. 0295 018 582

pelastusylitarkastaja Juha Vilkki p. 0295 018 506

etunimi.sukunimi@avi.fi