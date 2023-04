Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen suun terveydenhuollon palvelupuhelinnumerot muuttuvat huhtikuun aikana

Servicetelefonnumren för mun- och tandvården i Västra Nylands välfärdsområde ändras under april 13.4.2023 13:44:41 EEST | Uutinen

Centrala ärenden De kommunspecifika telefonnumren för mun- och tandvården i Västra Nylands välfärdsområde ändras till enhetliga telefonnummer för välfärdsområdet. Ändringarna görs stegvis under tiden 18–27.4.2023. Välfärdsområdets gemensamma telefonnummer som börjar med 029 151 tas i bruk och ersätter de servicetelefonnummer som tidigare använts i kommunerna som börjar med 09 och 019. Det aktuella telefonnumret finns alltid på vår webbplats på varje tjänsts egen sida. På webbplatsen upprätthålls dessutom en tidtabell för framtida ibruktagande av välfärdsområdets servicetelefonnummer. Ändringen är en del av förenhetligandet av välfärdsområdets servicetelefonnummer. Största delen av hälsostationernas telefonnummer för tidsbokning byts ut först under hösten 2023. Mun- och tandvårdens servicetelefonnummer ändras en kommun i taget under april Inom mun- och tandvården, det vill säga i bl.a. tandvårdens tidsbokning och rådgivningsnummer, sker ändringarna 18–27.4.2023. Ändringarna hör ihop med