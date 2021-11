Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutoimielin valitsi talouden valmistelujohtajan ja otti kantaa Apotti-valmistelun aikatauluun

Arvokas elämän loppuvaihe: Länsi-Uudenmaan hoivakodit saivat yhteisen ohjeistuksen 3.11.2021 17:07:00 EET | Tiedote

Mitä tarkoittaa arvokas elämä ennen kuolemaa? Länsi-Uudenmaan kunnat ovat luoneet hoivakodeille yhteisen ohjeistuksen, joissa on tilaa jokaisen asukkaan omille toiveille. Projektipäällikkö Paula Niittymäki kertoo, että asia on äärimmäisen tärkeä henkilöstölle. ”Kuolema liittyy syvästi ihmisten arvoihin ja kaikki haluavat hoitaa saattohoidon hyvin. Haluamme mahdollistaa kaikille hoivakotien asukkaille arvokkaan ja heidän omia toiveitaan vastaavan elämän loppuvaiheen”, hän kertoo. Kuolevan omia toiveita on tärkeä kuulla On tärkeää, että kuoleman lähestymisestä ja siihen liittyvistä arvoista ja toiveista kysytään hoivakodin asukkaalta itseltään eikä toimita vain olettamusten pohjalta. Myös omaisista huolehditaan. Ammattilaisten tehtävänä on kuunnellen ja kunnioittaen selvittää, mitä asukas ja omaiset toivovat. ”Kuolema koskettaa meitä kaikkia. Siksi kannustan pohtimaan esimerkiksi omaa hoitotahtoa, johon kannattaa sisällyttää ihan arkisiakin toiveita. Joku toivoo punaviiniä ja suklaata pe