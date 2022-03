Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 - Päätöksiä kestävän vesihuollon puolesta (Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa)

Strategian tavoitteena on, että vuonna 2050 Läntisessä Suomessa:

vesihuollon arvo yhteiskunnan elintärkeänä toimintona on tunnistettu ja vastuu koetaan yhteiseksi

kaikille vesihuollon asiakkaille on varmistettu turvallinen ja laadukas vesihuolto,

vesihuolto mahdollistaa alueen kehittymisen ja

alue on monipuolisen vesiosaamisen ja kestävän vesihuoltotoiminnan edelläkävijä.

Strategia kattaa Läntisen Suomen alueen, johon kuuluvat Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen sekä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Strategiatyössä on huomioitu valtakunnalliset vesihuoltoon liittyvät strategiat, ohjelmat ja visiot, kuten kansallinen vesihuoltouudistus sekä vesienhoidon ja merenhoidon tavoitteet ja toimenpiteet. Strategiaa toteutetaan noin 10 vuoden ajanjaksoille laadittavilla toimenpideohjelmilla.

"Nyt laadittu strategia tuo esiin vesihuollon tärkeyden yhtenä toimivan yhteiskunnan kriittisenä osana ja ohjaa kehittämään vesihuoltosektoria yhteisesti. Se myös edistää osaltaan kansallisen vesihuoltouudistuksen tavoitteita", toteaa neuvotteleva virkamies Johanna Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä.

Yhdessä toimien taataan ensiluokkaiset vesihuoltopalvelut

Strategiaa ja ensimmäistä vuoteen 2030 ulottuvaa toimenpideohjelmaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Hankkeen aikana on järjestetty useita sidosryhmätilaisuuksia, joiden kautta kunnat, vesihuoltolaitokset, vettä toimittavat laitokset, kuntien viranhaltijat, alan yritykset ja muut toimijat ovat päässeet vaikuttamaan vuodelle 2050 asetettuun tavoitetilaan sekä niiden tavoittamiseen tähtäävien toimenpiteiden sisältöön. Viime vuoden lopulla yhteistyötahoilla oli vielä mahdollisuus antaa palautetta ja täydennysehdotuksia strategian ja ensimmäisen toimenpideohjelman sisällöstä. Vastauksia saatiinkin runsaasti, lähes 70 kappaletta. Saadun palautteen pohjalta strategia sekä ensimmäinen toimenpideohjelma on saavuttanut lopullisen, tänään julkistettavan muotonsa.

Toimenpideohjelmalla kohti parempaa vesihuoltoa

Laaditulla toimenpideohjelmalla mennään kohti strategian visiota. Toteutettavaksi esitetyt toimenpiteet on jaettu seuraaviin pääkeinoihin:

Arvostuksen lisääminen ja vastuiden ymmärtäminen

Yhteistyön lisääminen

Vesihuolto-osaamisen lisääminen

Laadukkaiden vesihuoltopalveluiden tuottaminen

Kestävien ja muuntautumiskykyisten vesihuoltopalveluiden tuottaminen

Laitosten talouden vahvistaminen

Lainsäädännön ja valvonnan kehittäminen

Digitalisaation ja ostopalveluiden laajempi hyödyntäminen.

Päätöksiä ja toimia kestävän vesihuollon puolesta

Valmistunut strategia luo pohjan Läntisen Suomen vesihuollon kehittämiselle. Toimenpideohjelmaa toteuttamalla alueen vesihuoltotoimijat voivat yhdessä varmistaa alueen vesihuollon toimivuuden.

Strategian valmistelutyöryhmän vetäjänä toiminut, ELY-keskuksen vesihuoltopalvelut -yksikön päällikkö Jyrki Lammila kannustaakin ryhtymään töihin: “Nyt strategian ja toimenpideohjelmien valmistuttua tulee meidän kaikkien alueen eri vesihuoltotoimijoiden ryhtyä toimeen toimenpiteiden toteuttamiseksi. Vain yhteistyöllä toimimalla ja tekemällä hyviä päätöksiä kestävän vesihuollon puolesta voimme päästä asetettuun tavoitetilaan ja saavuttaa vision: Läntisen Suomen vesihuoltopalvelut ovat ensiluokkaisia ja ennakoivat toimintaympäristön muutoksiin.”

Lisätietoa:

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 - ELY-keskus

Vesihuoltopäällikkö Jyrki Lammila

Etelä-Savon ELY-keskus

puh. 0295 022 890

jyrki.lammila@ely-keskus.fi