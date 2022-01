Läntisen Suomen vesihuoltostrategialla laajaa kiinnostusta (Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa)

Strategialuonnoksesta saatiin yhteensä 69 lausuntoa. Lausuntoja pyydettiin valtakunnallisilta vesihuoltotoimijoilta, ministeriöstä, vesihuollon etujärjestöiltä, kunnallisilta vesihuoltolaitoksilta sekä yksityisomisteisilta vesiosuuskunnilta ja -yhtymiltä, oppilaitoksilta, tutkimuslaitoksilta, kunnilta, kuntien viranomaisilta, pelastuslaitoksilta, alan eri palveluntarjoajilta ja sidosryhmiltä, kuten konsultti- ja suunnittelutoimistoilta, yhdistyksiltä, aluehallintovirastolta, sairaanhoitopiireiltä sekä maakuntaliitoilta.

Suurin osa saaduista lausunnoista kohdistui strategian toimenpideohjelmaluonnokseen. Lausuntojen pohjalta voidaan todeta, että strategia koetaan koko alueella tavoitteelliseksi ja kannatettavaksi. Myös toimenpideohjelmaa pidetään tavoitteellisena ja lisäksi hyvin laajana ja monipuolisena kokonaisuutena. Lausuntopalautteessa korostui tarve toimenpiteiden vastuutahojen selkeyttämiselle ja esitettävien toimenpiteiden aikataulujen täsmentämiselle. Lisäksi toimenpiteisiin ehdotettiin pieniä stilistisiä muutoksia ja lisäyksiä, kuten mm. kuvien ja taulukoiden luettavuutta ja hyödyntämistä. Myös strategian seurantatyön toteutus ja toteutumisen mittarointi nousivat esille monessa lausunnossa.

ELY-keskusten asiantuntijoista koostuva työryhmä viimeistelee strategian saadun lausuntopalautteen strategiatyön ohjausryhmän ohjauksessa. Strategian viimeistelytyössä panostetaan myös strategian sitouttamiseen ja seurantamittariston laatimiseen.

Strategia ja ensimmäinen toimenpideohjelma julkaistaan vuoden 2022 alussa. Strategia tukee osaltaan maa- ja metsätalousministeriön asettaman kansallisen vesihuoltouudistuksen toimeenpanoa vesihuollon uudistamisessa ja toimintaympäristömuutosten ennakoinnissa.

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia on laadittu Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjamaan, Pohjanmaan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueille kaikkien vesihuoltotoimijoiden yhteiseksi strategiaksi. Strategian tavoitteena on turvata laadukas, toimiva, erilaisiin riskeihin varautunut, energiatehokas ja kohtuuhintainen vesihuolto Läntisen Suomen asukkaille vuonna 2050. Strategiatyöstä on vastanneet ELY-keskukset. Strategian ohjausryhmässä on ollut edustettuinaalueen useita eri sidosryhmiä.

