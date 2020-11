Läntisen Suomen yhteisen vesihuoltostrategian taustaselvitykset loppusuoralla – vielä voit vaikuttaa vastaamalla kyselyyn

Yhteistä, katseet vuoteen 2050 suuntaavaa strategiaa tarvitaan tilanteessa, jossa vesihuolto on rakennemuutoksessa. Seitsemän maakuntaa kattava vesihuollon strategiatyö on edennyt vaiheeseen, jossa työryhmä viimeistelee nykytilaraporttia.

Strategia kattaa Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen sekä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Hanketta koordinoivat alueen ELY-keskukset (Varsinais-Suomi, Häme, Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa).

Välitön verkostojen laajentamistarve on jäänyt monilta osin taakse. Vesihuollon laadun varmistamiseksi on sovittava, miten rakenteiden kunnossapito, resurssien turvaaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen hoidetaan samalla, kun vastataan energia- ja kiertotalouden haasteisiin.

Taustaselvityksissä tunnistetaan ja huomioidaan alueelliset erot

Yksi vesihuollon toimintavarmuuden keskeinen teema on toimintakuntoisten vesijohto- ja viemäriverkostojen ylläpito. Verkostojen saneerausvelka on kasvamassa suureksi valtakunnallisesti ja alueellisesti. Verkosto-omaisuus muodostaa noin 80 % koko vesihuolto-omaisuuden arvosta. Korjaus- ja investointitarpeiden on viimeaikaisissa selvityksissä arvioitu lähes kaksinkertaistuvan vuoteen 2040 mennessä. Tältä osin myös strategian alueellisia taustaselvityksiä tarkennetaan parhaillaan.

Strategiaa on valmisteltu tekemällä alustavaa analyysiä, jossa on tunnistettu maakuntien omia ja koko tarkastelualueen yhteisiä vesihuollon vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia vesihuollon nykytilannekartoituksen perusteella. Analyysituloksia hyödynnetään lähtöaineistona ja niitä täydennetään keväällä 2021 järjestettävissä maakunnallisissa sidosryhmätilaisuuksissa saatavan palautteen myötä.

Koronavirustilanne vaikuttanut myös strategiatyön etenemiseen

Marraskuulle 2020 suunnitellut sidosryhmätilaisuudet on jouduttu perumaan COVID-19-tilanteen takia ja siirtämään maaliskuulle 2021. Laajan alueen vesihuoltostrategian valmistelu vallitsevan korona-pandemiatilanteen aikana on edellyttänyt työryhmältä monien sähköisten työkalujen käytön omaksumista ja harjoittanut myös ELY-keskusten vesihuoltoasiantuntijoiden yhteistyötä. Yhdessä tekemällä on saatu laajennettua näkökulmia ja vahvistettua sisällön kattavuutta.

Vesihuoltokyselyyn voi edelleen vastata

Vesihuoltopalvelujen käyttäjien ajatuksia alueensa vesihuollosta halutaan edelleen kuulla. Haluamme myös kiittää kaikkia jo kyselyyn vastanneita. Kyselyn vastauksista koostettavia yhteenvetoja käytetään strategiatyön tukena.

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 kysely (webropol.com)

Hankkeen verkkosivut (ymparisto.fi)

