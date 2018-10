Lantmännen Cerealia vetää takaisin Simply Great mustikka, taateli ja kardemumma -granolan

Lantmännen on maatalousosuuskunta ja johtava toimija maatalouden, koneiden, bioenergian ja elintarvikkeiden alalla Pohjoismaissa. Lantmännenin omistaa 25 000 ruotsalaista maanviljelijää, meillä on 10 000 työntekijää sekä toimintaa yli 20 maassa. Liikevaihtomme on 40 miljardia Ruotsin kruunua. Pyrimme peltoresursseja ja erityisesti viljaa hyödyntämällä edistämään maatalouden elinvoimaisuutta. Parhaiten tunnettuja tuotemerkkejämme ovat AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Vaasan, Finn Crisp ja Bonjour. Yhtiömme perustan muodostavat osaaminen ja arvot, joita omistajamme ovat kehittäneet vuosikymmenien ajan. Tutkimus ja kehitys sekä koko arvoketjun kattava liiketoiminta varmistavat, että voimme toimia vastuullisesti aina pellosta pöytään. www.lantmannen.com/en