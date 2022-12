Lapin aluehallintovirasto antoi Rovaniemen kaupungille vakavan huomautuksen hammashoitoon pääsystä

Lapin aluehallintoviraston saaman selvityksen mukaan Rovaniemen kaupungin tarjoama hammashoito on turvallista ja laadukasta, mutta kuntalaisille ei ole ollut tarjolla riittävästi hoitoaikoja. Rovaniemellä hammashoidon tarve on 2006–2018 lisääntynyt yli 90% ja kaupunki on lisännyt suun terveydenhuollon resursseja. Lisäykset eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä, minkä vuoksi potilaat eivät ole päässeet hoitoon terveydenhuoltolain edellyttämässä ajassa. Myös yksittäisten asiakkaiden hoito on voinut pitkittyä ja hoidon laatu huonontua.

Lapin aluehallintovirasto toteaa Rovaniemen kaupungille antamassaan vakavassa huomautuksessa myös, että ajanvarausta yrittäneet potilaat on laitettu lainvastaisesti jonoon odottamaan tietoa hoitoon pääsystä.

Lapin aluehallintovirastolle tehtiin helmikuussa epäkohtailmoitus, jonka mukaan Rovaniemellä hammashoidon potilas voi joutua odottamaan ensimmäisen käynnin jälkeen yli kolme kuukautta hoidon jatkumista. Virastossa oli tällöin jo vireillä kantelu oikomishoidon viivästymisestä. Lisäksi toukokuussa aluehallintovirastoon tehtiin epäkohtailmoitus ajanvarauskäytännöistä.

Lapin aluehallintovirasto on valvonut Rovaniemen kaupungin suun terveydenhuoltoa jo useiden vuosien ajan. Päätös vakavasta huomautuksesta on toimitettu tiedoksi myös Lapin hyvinvointialueelle, jonka vastuulle terveydenhuollon palvelut siirtyvät ensi vuoden alussa. Näin hyvinvointialue voi ottaa päätöksen huomioon, kun se suunnittelee palveluiden järjestämistä alueellaan.