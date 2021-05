Lapin aluehallintovirasto harkitsee Tornion rajaa koskevaa päätöstä, jolla määrättäisiin maahantulijat pakolliseen terveystarkastukseen

Jaa

Lapin aluehallintovirasto harkitsee tartuntatautilain 16 §:n nojalla annettavan päätöksen antamista. Aluehallintovirasto on käynnistänyt kuulemiset koskien mahdollisen päätöksen antamista Tornion rajanylityspaikalle.

Lapin alueella on ollut maaliskuun alusta lähtien voimassa tartuntatautilain 15 §:n mukainen päätös, jonka mukaan Lapin rajanylityspaikoilla tulee koronaviruksen leviämisen estämiseksi järjestää terveystarkastus kaikille rajanylittäjille. Päätöksen mukaisesti Lapin rajanylityspaikkojen kautta Suomeen tulevat henkilöt on ohjattu rajakuntien järjestämiin terveystarkastuksiin. Maahantulijat ovat tähän asti osallistuneet terveystarkastuksiin hyvin. Viime aikoina Tornion rajanylityspaikalla on kuitenkin moni rajanylittäjä kieltäytynyt terveystarkastuksesta.

Pohjois-Ruotsin tautitilanne on Suomea huomattavasti huonompi. Tornion kautta Suomeen tulee päivittäin merkittävä määrä henkilöitä, jolloin riski tartuntojen leviämiselle Ruotsista Suomeen on suuri.

Lapin aluehallintoviraston mukaan edellä mainituista syistä on perusteltua harkita tartuntatautilain 16 §:n mukaisen päätöksen antamista. Päätöksellä määrättäisiin kaikki maahantulijat osallistumaan pakolliseen terveystarkastukseen Tornion rajalla. Terveystarkastuksessa arvioidaan henkilön riski kantaa ja levittää koronatartuntaa ja ohjataan henkilö tarvittaessa koronatestiin.

Pakolliset terveystarkastukset eivät koske vuonna 2008 tai sen jälkeen syntyneitä lapsia, työtehtävissä olevaa kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä eikä niitä, joilla on terveystarkastuksesta vapauttava todistus. Päätös koskee myös Suomeen tulevia Suomen kansalaisia. Työnsä vuoksi säännöllisesti rajan ylittäviltä edellytetään todistusta viikoittaisesta koronatestistä.

Mahdollinen päätös tulisi voimaan viikon 19 aikana.