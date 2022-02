Lapin ELY-keskus esittää muutoksia Kittilän pohjavesialueiden luokituksiin

Lapin ELY-keskus suojeli Naapankivaaran metsänvartijan tilan rakennukset 24.1.2022 08:16:32 EET | Tiedote

Lapin ELY-keskus on päätöksellään suojellut Muonion Kihlangissa sijaitsevan Naapankivaaran metsänvartijan tilan pihapiirin ja rakennukset. Kohteen suojelun perusteena on hyvin säilynyt ja ajallisesti kerrostunut rakennuskanta. Lisäksi kohde on merkittävä historiallisen ilmiön todiste ja siten arvokas tietoa lisäävä esimerkki.